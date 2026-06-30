Δίκη για τα Τέμπη: Επιφυλάχθηκε η εισαγγελέας για τα αιτήματα αναβάθμισης των κατηγοριών – Αύριο οι τοποθετήσεις επί της εισαγγελικής πρότασης

Η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των αιτημάτων για αναβάθμιση κατηγοριών και κλήση νέων μαρτύρων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας. Αντιθέτως, απέρριψε αιτήματα για συμπληρωματική ανάκριση, ακύρωση κλητηρίου θεσπίσματος και απόσυρση της υπόθεσης, ενώ το δικαστήριο διέκοψε για αύριο τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας επιφυλάχθηκε για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας να τοποθετηθεί επί των αιτημάτων για αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για τα Τέμπη.
  • Τα αιτήματα αφορούσαν στη μεταβολή της κατηγορίας από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και την άσκηση νέων διώξεων.
  • Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως επί αιτημάτων για συμπληρωματική ανάκριση και ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος. Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο, με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης.

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Για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας επί των αιτημάτων των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Δίκη για τα Τέμπη: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα νέα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας

Τα αιτήματα αφορούσαν στην επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, στην άσκηση νέων διώξεων για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης και την απόδοση του κακουργήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και στα δύο στελέχη της Hellenic Train, οι οποίοι κατηγορούνται μόνο για πλημμεληματικού τύπου πράξεις.

Για τα αιτήματα σχετικά με την κλήση νέων μαρτύρων και προσκόμισης εγγράφων η εισαγγελέας επίσης επιφυλάχθηκε για μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών: «Να αναβαθμιστούν τώρα οι κατηγορίες για το έγκλημα στα Τέμπη»

Αντιθέτως απορριπτική ήταν η πρότασή της επί των αιτημάτων για συμπληρωματική ανάκριση, ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος και απόσυρσης της υπόθεσης με βάση το άρθρο 324 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης.

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