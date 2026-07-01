Μονακό: Ακρωτηριάστηκε η ερωμένη και όχι η σύζυγος του Ουκρανού ολιγάρχη

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Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Ερμολάγιεφ στο Μονακό.

Σύμφωνα με την dailymail, η γυναίκα που έχασε και τα δύο πόδια της στην έκρηξη είναι η ερωμένη του και όχι η σύζυγός του, όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό.

Η Άννα Νασομπίνα, 46 ετών, δέχθηκε το πιο σοβαρό πλήγμα στην επίθεση, καθώς ακρωτηριάστηκαν και τα δύο πόδια της. Στόχος ήταν ο εκατομμυριούχος εραστής της Βαντίμ Ερμολάγιεφ, 58 ετών.

Η Νασομπίνα, της οποίας ο 13χρονος γιος με τον Ερμολάεφ τραυματίστηκε επίσης στην επίθεση, παλεύει τώρα για τη ζωή της σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου, όπως και ο σύντροφός της.

Οι αρχικές αναφορές υποδήλωναν ότι το δεύτερο θύμα της έκρηξης ήταν η σύζυγος του Ερμολάεφ, Άννα, 56 ετών, μητέρα των άλλων τεσσάρων παιδιών του.

Το πρωί της Τετάρτης αποκαλύφθηκε ότι στην πραγματικότητα βρισκόταν στο σπίτι με την επί χρόνια ερωμένη του, τη Νοσαμπίνα, η οποία ζει στο Λονδίνο.

Σύζυγος Ερμολάγιεφ: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε κατάσταση έντονου στρες

Η σύζυγος του Ερμολάγιεφ, Άννα, 56 ετών, δήλωσε στο ουκρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης Suspline: «Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε κατάσταση έντονου στρες και συνεργαζόμαστε ενεργά με τις υπηρεσίες έρευνας και επιβολής του νόμου».

Ο Ανατόλι Σαρίι, ένας Ουκρανός πολιτικός μπλόγκερ, έγραψε: «Κατά τη διάρκεια της έκρηξης με τον Ερμολάγιεφ, δεν ήταν η σύζυγός του».

«Αυτή η γυναίκα ήταν που έχασε τα πόδια της και βρίσκεται στα πρόθυρα της ζωής και του θανάτου» επεσήμανε. «Ο Ερμολάγιεφ ήταν με την ερωμένη του, την Άννα Νασομπίνα. Είναι μαζί του εδώ και πολύ καιρό. Έχουν ένα παιδί 13 ετών μαζί».

Η έκθεση του Suspline ανέφερε: «Η σύζυγος του επιχειρηματία Βαντίμ Ερμολάγιεφ, κοντά στο [κατοικημένο] κτίριο του οποίου στο Μονακό σημειώθηκε έκρηξη το βράδυ της 29ης Ιουνίου, δεν τραυματίστηκε και βρισκόταν σε άλλο μέρος».