Έκρηξη στο Μονακό: Στη Γαλλία διέφυγε ο δράστης της βομβιστικής επίθεσης – Σε κρίσιμη κατάσταση η γυναίκα του Ουκρανού ολιγάρχη

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Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται το Μονακό, κοσμικό πριγκιπάτο της Γαλλικής Ριβιέρας, μετά την πρωτοφανή βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, με θύματα έναν γνωστό Ουκρανό μεγιστάνα και την οικογένειά του.

Η πυροδότηση του εκρηκτικού μηχανισμού σε πολυτελή κατοικία κοντά στα γαλλικά σύνορα έχει θέσει σε πλήρη κινητοποίηση τις διωκτικές αρχές Μονακό και Γαλλίας, οι οποίες έχουν εξαπολύσει ένα τεράστιο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει σε γαλλικό έδαφος.

Η ταυτότητα των θυμάτων

Σύμφωνα με γαλλικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, τα θύματα της μαρτυρικής αυτής επίθεσης είναι ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάεφ, η σύντροφός του και ο έφηβος γιος τους.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 21:00 (τοπική ώρα) στην είσοδο συγκροτήματος κατοικιών που βρίσκεται μεταξύ της Boulevard d’Italie και της Rue du Révérend Père Louis Frolla.

Κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης (CCTV) κατέγραψαν έναν άνδρα να τοποθετεί ένα σακίδιο πλάτης στο σημείο.

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, ο δράστης «περίμενε» την άφιξη της οικογένειας, η οποία δέχτηκε το ωστικό κύμα τη στιγμή που εισερχόταν στο κτίριο.

Η δικαιοσύνη έχει αποκλείσει σε αυτό το στάδιο το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας, με την έννοια του τυφλού χτυπήματος, καθώς είναι σαφές ότι πρόκειται για στοχοποιημένη επίθεση.

Ο γενικός εισαγγελέας Στεφάν Τιμπό, υπογράμμισε πως είναι «Σημαντικό να αναγνωρίσουμε εάν άλλα άτομα ενδέχεται να υπόκεινται σε συγκεκριμένες απειλές και να διασφαλίσουμε ότι τέτοια γεγονότα δεν θα επαναληφθούν».

«Σαν ζώνη πολέμου»

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές. Ο Σιλβάνο Ιπολίτο, κάτοικος της περιοχής, περιέγραψε στο δίκτυο BFMTV τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν κατέβηκε στον δρόμο με τον γιο του.

«Νόμιζα ότι ήταν διαρροή αερίου (…) Σκέφτηκα μέσα μου “δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό”».

«[Είδα] ένα μικρό αγόρι ξαπλωμένο στο έδαφος καλυμμένο με αίμα, με κάποιον να προσπαθεί να το βοηθήσει» καθώς και «μια γυναίκα σωριασμένη, καλυμμένη με αίμα» στα σκαλιά του κτιρίου, περιέγραψε.

«Της έλειπαν τα πόδια».

Ο Ιπολίτο ειδοποίησε αμέσως τη σύζυγό του, η οποία εργάζεται ως γιατρός στα επείγοντα περιστατικά του Μονακό, ζητώντας της να κατεβεί εσπευσμένα. «Η σύζυγός μου ήρθε να βοηθήσει, να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, να τοποθετήσει επιδέσμους», είπε.

«Έμοιαζε με ζώνη πολέμου», σημείωσε σε κατάσταση σοκ.

Εκτός από τα τρία μέλη της οικογένειας, οι διασώστες παρείχαν βοήθεια σε ακόμη τέσσερα άτομα, ανάμεσα στα οποία ήταν ένας πολίτης που υπέστη νευρικό κλονισμό και αρκετοί που έφεραν αμυχές και κοψίματα από τα τζάμια που έσπασαν λόγω της έκρηξης.

Σε κρίσιμη κατάσταση η γυναίκα

Τα θύματα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία της Νίκαιας, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από το Μονακό. Οι δύο ενήλικες νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Pasteur, ενώ ο έφηβος στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Lenval.

Ο υπουργός Επικρατείας και επικεφαλής της κυβέρνησης του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν, δήλωσε σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους: «Επιβεβαιώνω τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, αλλά δεν μπορώ να σχολιάσω την ακριβή κατάσταση των χειρουργικών επεμβάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί».

Η κατάσταση της γυναίκας, η οποία φέρει βαρύτατα τραύματα στα πόδια, χαρακτηρίζεται «κρίσιμη» και η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο Ερμολάεφ αναμένεται να λάβει περαιτέρω ιατρική φροντίδα «στη Νίκαια ή στη Μασσαλία», ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασής του, ενώ ο 13χρονος γιος τους είναι ο ελαφρύτερα τραυματισμένος, αν και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Λόγω της κατάστασής τους, ο Μιρμάν εξήγησε ότι προς το παρόν δεν είναι δυνατή η λήψη καταθέσεων στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας.

Ανθρωποκυνηγητό

Το ασυνήθιστο αυτό χτύπημα προκάλεσε την άμεση αντίδραση του κυβερνήτη του Μονακό, πρίγκιπα Αλβέρτου Β’, ο οποίος καταδίκασε το γεγονός χαρακτηρίζοντάς το ως «μια ειδεχθή πράξη» και διαβεβαίωσε ότι όλες οι υπηρεσίες του κράτους έχουν κινητοποιηθεί.

Στην περιοχή αναπτύχθηκε αμέσως μια τεράστια επιχείρηση με 84 αστυνομικούς και περίπου 50 πυροσβέστες, ενώ ελικόπτερο πραγματοποιούσε πτήσης εντός της αποκλεισμένης ζώνης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Μιρμάν σημείωσε ότι, βάσει των εκτιμήσεων, ο εκρηκτικός μηχανισμός πιθανότατα περιείχε βίδες και σκάγια για να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά.

«Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, εξ όσων γνωρίζω, που σημειώνεται μια τέτοια πράξη στο πριγκιπάτο», τόνισε.

Σχετικά με τις έρευνες για τον δράστη, ο οποίος αναγνωρίστηκε με τη βοήθεια μαρτυριών, ο Μιρμάν δήλωσε στο LCI και το BFMTV: «Η οικογένεια ήταν πιθανότατα ο στόχος».

«Ο ύποπτος δράστης φαίνεται ότι έχει διαφύγει στη Γαλλία», πρόσθεσε.

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην «ηχηρή και πλήρη» συνεργασία που έχει ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή «μεταξύ των δικαστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών πληροφοριών του Μονακό και της Γαλλίας» για τη σύλληψή του.