ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενοχή Μελά και Ρέππα ζητεί ο εισαγγελέας – Κόλαφος για το «πόρισμα Τυχεροπούλου»

Την ποινική αναβάθμιση ενός σκέλους του κατηγορητηρίου από πλημμέλημα σε κακούργημα για το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου, για το οποίο δικάζονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του Οργανισμού, Αθανασία Ρέππα, εισηγήθηκε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας Αναστάσιος Παναγάκος.

Παράλληλα, ο εισαγγελέας πρότεινε την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων για τα πλημμελήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος.

Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελέας Αναστάσιος Παναγάκος υποστήριξε ότι η αλληλουχία των γεγονότων που προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία καταδεικνύει πως, αντί να αξιοποιηθούν τα ευρήματα των ελέγχων, επιχειρήθηκε να αμφισβητηθούν. Όπως είπε, η υπόθεση ξεκίνησε από καταγγελία υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος ανέφερε ότι στην Κρήτη γινόταν παράνομη λήψη επιδοτήσεων και ότι δεχόταν απειλές για τη ζωή του. Με εντολή του τότε προέδρου, Γρηγόρη Βάρρα συγκροτήθηκε επιτροπή ελέγχου για τις αιτήσεις του εθνικού αποθέματος των ετών 2019 και 2020, ενώ στη συνέχεια η έρευνα επικεντρώθηκε σε 99 ΑΦΜ.

Κατά τον εισαγγελέα, η έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου κατέγραφε διαφορετικά ευρήματα από εκείνα των υπόλοιπων ελεγκτών, καθώς, όπως ανέφερε, είχε προηγηθεί «σε βάθος έλεγχος», ενώ διαπιστωνόταν ότι «οι παραγωγοί ήξεραν πότε θα ελεγχθούν» και ότι υπήρχε «εκμετάλλευση του συστήματος της τεχνικής λύσης». Για τον λόγο αυτό, συνέχισε, ο Γρηγόρης Βάρρας της ανέθεσε να επεκτείνει τους ελέγχους και της έδωσε τη δυνατότητα να καταχωρεί δελτία ελέγχου ώστε να αποτρέπονται πληρωμές σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονταν ευρήματα απάτης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε σύμφωνα με το dikastiko.gr, στους χειρισμούς που ακολούθησαν. «Αντί να στείλουν την έκθεση Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές και να μην πληρώσουν τους παραγωγούς αυτούς, η Ρέππα με έγγραφό της προς τον Παππά είπε ότι η έκθεση ήταν αντίθετη στο θεσμικό πλαίσιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή ότι ήταν παράνομη και ελλιπής», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί δεν ζητήθηκαν εξηγήσεις από την ίδια την ελέγκτρια ούτε διατάχθηκε η επανάληψη των ελέγχων. «Ο κ. Παππάς μόλις είχε αναλάβει. Πώς θα ήξερε τις διαδικασίες ελέγχου;» είπε χαρακτηριστικά.

Ο εισαγγελέας στάθηκε και σε έγγραφο της Αθανασίας Ρέππα, υποστηρίζοντας ότι με αυτό «τεχνηέντως και εμμέσως αρνήθηκε να εκτελέσει την εντολή Βάρρα ζητώντας διευκρινίσεις». Μάλιστα, συνέδεσε χρονικά την κίνηση αυτή με την αποχώρηση του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτιμώντας ότι «γνωρίζοντας εκ των έσω ότι ο Βάρρας θα φύγει κι ευελπιστώντας ότι δεν θα προλάβει να της επαναλάβει την εντολή του για εξονυχιστικούς ελέγχους, ζήτησε διευκρινίσεις προκειμένου να μη το κάνει τελικά».

Ολοκληρώνοντας την πρότασή του, ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι η αξιοπιστία της έκθεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου επιβεβαιώθηκε από τις καταθέσεις που εξετάστηκαν στο ακροατήριο και διερωτήθηκε: «Ακόμα και αυθαίρετα να είχε ενεργήσει μια υπάλληλος που έφερε σε γνώση της διοίκησης ευρήματα απάτης, εμείς θα την ψέξουμε;».