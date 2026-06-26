Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογήθηκαν οι Δημήτρης Μελάς και Αθανασία Ρέππα – Για «δολοφονία χαρακτήρα» έκανε λόγο ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού

Αρνούμενοι τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, απολογήθηκαν ενώπιον του τριμελούς πλημμελειοδικείου, ο Δημήτρης Μελάς, επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2021-2022 και νωρίτερα αντιπρόεδρος, και η πρώην διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού, Αθανασία Ρέππα.

Οι δύο πρώην επιτελικοί του φορέα αγροτικών πληρωμών, διατύπωσαν στο δικαστήριο όπου δικάζονται εδώ και μήνες, τον αντίλογό τους έναντι των κατηγοριών που τους καταλογίζονται και αφορούν υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος από κοινού.

Η δίκη των δύο πρώην στελεχών του Οργανισμού, που πλέον εισέρχεται στην τελική ευθεία για την ετυμηγορία του δικαστηρίου, ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο με πρώτη μάρτυρα, την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Η μάρτυρας το 2020, ως υπεύθυνη για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για το Εθνικό Απόθεμα, διενήργησε ελέγχους κατ’ εντολή του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, καθώς υπήρχαν υποψίες καταχρηστικών δηλώσεων σε βοσκοτόπια. Σύμφωνα με την κατηγορία κατά των Μελά και Ρέππα, τα ευρήματα του ελέγχου της, δεν απεστάλησαν στην Δικαιοσύνη, όπως είχε ορίσει ο κ. Βάρρας, ο οποίος στο μεταξύ είχε φύγει από τον Οργανισμό, αν και ο έλεγχος είχε διαπιστώσει ότι για συγκεκριμένα ΑΦΜ υπήρχαν σοβαρές παρατυπίες, με εκτάσεις και φαινόταν να υπήρχε τεχνητή δημιουργία δικαιωμάτων.

Μελάς: «Δολοφονία χαρακτήρα»

«Το όνομά μου βρίσκεται στη δίνη αρνητικής δημοσιότητας. Είναι πολύ άδικο και θα αποδειχθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, ότι από κάποιους επιχειρήθηκε ‘δολοφονία χαρακτήρα’» είπε κατά την πολύωρη απολογία του ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, που ανέβηκε πρώτος στο βήμα ενώπιον των δικαστών.

Ο κ. Μελάς επικαλέστηκε σειρά εγγράφων κάνοντας λόγο για «υπερεντατικοποίηση των ελέγχων» επί της θητείας του στον οργανισμό, «με υπέρβαση του διαθέσιμου προσωπικού», όπως ανέφερε ισχυριζόμενος ότι ελήφθησαν τα αναγκαία μέτρα. Τόνισε επίσης, ότι δεν ευσταθεί η κριτική περί δημιουργίας «φραξιών» εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά την απολογία του, άφησε αιχμές κατά του κ. Βάρρα, μάρτυρα στην δίκη για την περίοδο που ο δεύτερος είχε τα ηνία του Οργανισμού, λέγοντας πως αν πράγματι ο τότε προϊστάμενος του είχε πρόβλημα μαζί του, θα έπρεπε να του είχε μιλήσει.

«Εγώ, αν είχα πρόβλημα με τον αντιπρόεδρό μου, θα του μιλούσα ή θα πήγαινα στον υπουργό μου και θα έλεγα ότι έχω ενδείξεις ανεντιμότητας. Το σίγουρο είναι ότι θα το έλεγα στον υπουργό μου, δεν θα έμενα με έναν αντιπρόεδρο που δεν θα μπορούσα να συνεργαστώ μαζί του. Εγώ, μόλις πήγαινα στο Μαξίμου, θα έλεγα στον πρωθυπουργό ότι ‘εκεί μέσα έχεις έναν ανέντιμο άνθρωπο’ και την επόμενη μέρα θα είχα παραιτηθεί» είπε ο κ. Μελάς.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος, αναφέρθηκε στην μετακίνηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην διεύθυνση Εκπαίδευσης, λέγοντας πως δεν επρόκειτο για υποβάθμιση, αλλά αντιθέτως, ότι θεωρούσε τη νέα θέση που τοποθετήθηκε η υπάλληλος, ως «ζωτικής σημασίας». Υποστήριξε επίσης, ότι η νέα θέση της υπαλλήλου, ήταν «ισόβαθμη και χωρίς μείωση μισθού». Ανέφερε δε, ότι η μετακίνηση Τυχεροπούλου αποφασίστηκε «μετά από παράπονα στη διεύθυνση που υπηρετούσε».

Για την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφων που σχετίζονταν με τους ελέγχους της κ. Τυχεροπούλου, ο κ. Μελάς είπε πως «θα ήταν κουτό κάποιος να σκεφτεί να υπεξαγάγει, να κρύψει τον φάκελο, τον οποίο ανά πάσα στιγμή μπορούσε να τον αναζητήσεις στο σύστημα. Είχαν θέαση όλα τα γραφεία». Τόνισε μάλιστα, ότι μία τέτοια πράξη «θα είχε κάποια ουσία αν γινόταν μεταξύ διοίκησης και υπαλλήλου εν κρυπτώ, χωρίς τα αποτελέσματα να έχουν περάσει στο σύστημα».

Όσον αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που του αποδίδεται για τη μη κοινοποίηση του πορίσματος Τυχεροπούλου στην Δικαιοσύνη, ο κατηγορούμενος είπε πως προτεραιότητα ήταν να υπάρχουν ισχυρά στοιχεία για κάθε παρατυπία πριν τη διαβίβαση στην εισαγγελία. Όπως τόνισε, ο ίδιος έχει καταθέσει πέντε μηνυτήριες αναφορές για «εξόφθαλμες» περιπτώσεις απάτης.

Ο κατηγορούμενος επεσήμανε στο δικαστήριο ότι «ουδέποτε το όνομά μου ενεπλάκη σε οποιαδήποτε διαδικασία, ούτε καν ως μομφή δημοσιογραφική». Ανέφερε επίσης, ότι μέχρι να βρεθεί κατηγορούμενος, μόνο ως μάρτυρας είχε βρεθεί σε δικαστικές αίθουσες. «Λειτούργησα πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Ποτέ δεν προκάλεσα ζημιά στα ευρωπαϊκά ταμεία. Πότε δεν πίεσα υπαλλήλους να κάνουν κάτι που το θεωρούσα παράτυπο, κάτι που ήταν πέρα των διαδικασιών» υποστήριξε ο κ. Μελάς.

Τι είπε στην απολογία της η Αθανασία Ρέππα

Στην απολογία της η κ. Ρέππα τόνισε ότι από το 2018 εμφανιζόταν «ασυνήθιστη αύξηση μεγάλων εκτάσεων» και ότι η ίδια εισηγήθηκε ελέγχους για το εθνικό απόθεμα του 2017. Η κατηγορούμενη αναφέρθηκε και στην επίμαχη έκθεση Τυχεροπούλου, λέγοντας στο δικαστήριο ότι την χρέωσε στο αρμόδιο τμήμα σχεδιασμού και αξιολόγησης ελέγχου και ότι διαπίστωσε σε αυτήν «ασάφειες». Εξηγώντας το θέμα των «ασαφειών» αναφέρθηκε σε «ελλείψεις ως προς τα συνημμένα και απουσία τεκμηριωμένου risk analysis ανά παραγωγό». Όπως τόνισε η κατηγορούμενη, η μη σαφής εντολή ελέγχου και η αποκλειστική υπογραφή της συντάκτριας «αφήνουν περιθώρια διακριτικής μεταχείρισης και αδιαφάνειας στη σειρά και τον τρόπο ελέγχων». Είπε επίσης, ότι ενημέρωσε τον προϊστάμενό της, Δημήτρη Μελά για τις παρατηρήσεις αυτές και ενώ ανέμενε πρόσθετο υλικό από την κα Τυχεροπούλου, διαβίβασε την έκθεση για περαιτέρω μελέτη στην αρμόδια διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων. Η κατηγορούμενη στην αρχή της απολογίας της σημείωσε ότι ο οργανισμός είχε αυξανόμενες απαιτήσεις με ανεπαρκές ανθρώπινο δυναμικό. Όπως επεσήμανε, η διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων λειτουργούσε με μόλις τρεις υπαλλήλους παρότι είχε νευραλγικό ρόλο».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ