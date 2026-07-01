Δίκη για τη δολοφονία της Τζιν Χάνλον: «Το κίνητρο ήταν η απόρριψη» κατέθεσε ο ιδιωτικός ερευνητής

Με την κατάθεση του ιδιωτικού ερευνητή της οικογένειας συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για την δολοφονία της Τζιν Χάνλον, πριν από 17 χρόνια στην Κρήτη.

Ο ιδιωτικός ερευνητής Χάρης Βεραμόν κατέθετε επί δύο ώρες, παρουσιάζοντας τα στοιχεία της πολύμηνης έρευνάς του, προτού το δικαστήριο διακόψει προσωρινά τη διαδικασία.

Σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη, η κατάθεσή του θεωρείται κομβικής σημασίας για την εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης, καθώς η έρευνά του συνέβαλε καθοριστικά στην επανεξέταση της υπόθεσης της δολοφονίας της Τζιν Χάνλον, η οποία παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου βρίσκονται και σήμερα οι γιοι της άτυχης γυναίκας, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Κρήτη αναζητώντας, έπειτα από 17 χρόνια, απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η μητέρα τους.

Στο εδώλιο κάθεται ο πρώην σύντροφος της Τζιν Χάνλον, ενώ η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται ακόμη και εντός της ημέρας, μετά την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας. «Δεν έχω κάνει τίποτα. Είναι αμαρτία να πάω φυλακή για όλη μου τη ζωή χωρίς να έχω κάνει κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κατηγορούμενος.

Η κατάθεση του ιδιωτικού ερευνητή: «Θεωρώ ότι το κίνητρο ήταν η απόρριψη»

«Δεν μπορώ να γνωρίζω πού ακριβώς έγινε η επίθεση και σε ποιο σημείο μεταφέρθηκε στη θάλασσα», ανέφερε στην κατάθεσή του ο ιδιωτικός ερευνητής Χάρης Βεραμόν, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι απόλυτα πεπεισμένος για την ενοχή του κατηγορουμένου.

Όπως υποστήριξε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λασιθίου, από τη στιγμή που η Τζιν Χάνλον αποχώρησε από το καφέ «Μαρίνα» στο λιμάνι μέχρι και το τραγικό τέλος της, υπάρχει ένα «νοητό κενό» στα γεγονότα, χωρίς όμως αυτό να αναιρεί, κατά την εκτίμησή του, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Αναφερόμενος στο πιθανό κίνητρο, ο κ. Βεραμόν εκτίμησε ότι αυτό ήταν η απόρριψη.

«Θεωρώ ότι το κίνητρο ήταν η απόρριψη. Η Τζιν Χάνλον τον απέρριψε και αυτό, σε συνδυασμό με διάφορα άλλα γεγονότα, προκάλεσε ένα είδος επιθετικής διέγερσης στον κατηγορούμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασής του, ο πρόεδρος της έδρας τον ρώτησε επανειλημμένα γιατί, κατά την εκτίμησή του, η Τζιν Χάνλον δεν απομακρύνθηκε από τον κατηγορούμενο μετά τη συνάντησή τους στο καφέ «Μαρίνα», από τη στιγμή που, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φαινόταν να αισθάνεται δυσφορία.

Υπενθυμίζεται ότι η Τζιν Χάνλονείχε αποστείλει μήνυμα με τη λέξη «Help» σε φίλους της, ζητώντας τους να μεταβούν στο σημείο όπου βρισκόταν, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ότι φοβόταν ή ότι κινδύνευε άμεσα.

Ο Χάρης Βεραμόν εκτίμησε ότι η άτυχη γυναίκα προσπαθούσε διακριτικά να απομακρυνθεί, χωρίς να προκαλέσει ένταση.

«Ήταν Βρετανίδα και προσπαθούσε με ψυχραιμία να το διαχειριστεί. Προσπάθησε να φύγει, ήθελε να φύγει, αλλά με τον δικό της, βρετανικό τρόπο. Από όλες τις μαρτυρίες προκύπτει ότι η Τζιν ήταν ένας ιδιαίτερα ανεκτικός άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του ιδιωτικού ερευνητή, στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε μία από τις αδελφές της Τζιν Χάνλον, η οποία αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει ο αδελφός της.

Στη συνέχεια το δικαστήριο διέκοψε προσωρινά τη διαδικασία, η οποία θα συνεχιστεί με την απολογία του κατηγορουμένου.

Κατέθεσαν χθες τα παιδιά της

Χθες στο δικαστήριο κατέθεσαν τα παιδιά της Τζιν Χάνλον, με τον γιο της, Ρόμπερτ, να τονίζει ότι η μητέρα του δεν είχε κανέναν λόγο να βάλει τέλος στη ζωή της. «Δεν είχε κανέναν λόγο να αυτοκτονήσει. Αγαπούσε τη ζωή. Ήταν πολύ χαρούμενη που μόλις είχε βρει δουλειά. Ήταν πολύ σημαντικό για αυτήν και ήταν γεμάτη υπέροχα συναισθήματα που είχε καταφέρει να βρει δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Μάικλ, υποστήριξε ότι το ημερολόγιο της μητέρας του δείχνει συγκεκριμένο άτομο, ενώ στάθηκε και στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός της. «Το γεγονός ότι το σώμα της μητέρας μου εντοπίστηκε να επιπλέει κοντά στο σημείο που θεάθηκε για τελευταία φορά δεν είναι σύμπτωση», είπε.

Αναφερόμενος στις πρώτες ημέρες μετά τον εντοπισμό της σορού, όταν η Τζιν Χάνλον είχε αρχικά δηλωθεί ως αγνοούμενη, ο Μάικλ περιέγραψε την αγωνία και την απογοήτευση της οικογένειας. Όπως είπε, ένιωθαν ότι κανείς δεν τους άκουγε και ότι κανείς δεν ενδιαφερόταν πραγματικά.

«Ήταν πολύ δύσκολο. Ένιωθα ότι κανείς δεν άκουγε, ότι κανείς δεν ενδιαφερόταν. Ήμασταν καχύποπτοι για όλους. Νιώθω ότι οι ντόπιοι δεν μιλούσαν, δεν έλεγαν πράγματα, ίσως επειδή φοβούνταν, επειδή ήξεραν τον κατηγορούμενο», ανέφερε χθες ενώπιον του Δικαστηρίου.

Απαντώντας σε ερώτηση του συνηγόρου υπεράσπισης σχετικά με την απόφαση της οικογένειας να απευθυνθεί σε τηλεοπτική εκπομπή, και συγκεκριμένα στο «Φως στο Τούνελ», ο Μάικλ εξήγησε ότι η οικογένεια ένιωθε πως δεν είχε άλλη διέξοδο.

«Κανείς δεν άκουγε. Υποψιαζόμασταν ότι ήθελαν να μας διώξουν μακριά, αυτό νιώθαμε. Αλλά η μητέρα μου δεν το άξιζε. Αγαπούσε την Ελλάδα, αγαπούσε το νησί και νιώθαμε ότι δεν τη σεβάστηκαν. Γι’ αυτό πήγαμε στην τηλεόραση, σε τηλεοπτική εκπομπή, για να μας βοηθήσει», είπε.

Ιδιαίτερα συγκινημένος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ήταν ο Μάικλ, ο οποίος κρατούσε στα χέρια του ένα κουκλάκι της μητέρας του. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, το κουκλάκι είχε πάνω του διάφορα αναμνηστικά που εκείνη είχε πάντα μαζί της, καθώς και ένα δαχτυλίδι της. Πάνω του υπήρχε ακόμη ένα κρεμαστό, μέσα στο οποίο φυλάσσονται οι στάχτες των γονιών της Τζιν Χάνλον.

Τι υποστήριξε η ιατροδικαστής

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η ιατροδικαστής Ελένη Κρανιώτη κατέθεσε ότι, κατά την εκτίμησή της, ο θάνατος της Τζιν Χάνλον επήλθε στην ξηρά και στη συνέχεια το σώμα της βρέθηκε στο νερό.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος της γυναίκας προήλθε από μη πλήρη ρήξη του στελέχους του εγκεφάλου. Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, αυτό σημαίνει ότι ο θάνατος δεν ήταν ακαριαίος, αλλά, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, μπορούσε να επέλθει από λίγα λεπτά έως και κάποιες ώρες αργότερα.

Η ιατροδικαστής ανέφερε ακόμη ότι το θανατηφόρο τραύμα προκλήθηκε από χτύπημα από πίσω με θλων όργανο. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Τζιν Χάνλον έφερε χτύπημα στην πλάτη, το οποίο προσομοιάζει με παλάμη.

«Αυτό για μένα είναι ένδειξη πιθανής βίας», κατέθεσε χαρακτηριστικά η Ελένη Κρανιώτη.

Τα νέα στοιχεία

Κομβικό ρόλο για την παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο φέρονται να έπαιξαν νέα στοιχεία που προέκυψαν στην πορεία της έρευνας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το προσωπικό ημερολόγιο της Τζιν Χάνλον, οι αντιφάσεις στις οποίες φέρεται να υπέπεσε ο κατηγορούμενος, αλλά και τα ευρήματα που έφερε στο φως ο ιδιωτικός ερευνητής Χάρης Βεραμόν, τον οποίο είχε προσλάβει η οικογένεια.

Για τους γιους της, η έναρξη της δίκης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια που κάνουν εδώ και χρόνια για να μάθουν τι συνέβη στη μητέρα τους.

Ο Μάικλ, σε δηλώσεις του, είχε εκφράσει την αγωνία της οικογένειας για το ενδεχόμενο νέας αναβολής, σημειώνοντας: «Ήμασταν απίστευτα συντετριμμένοι και αγχωμένοι για το ενδεχόμενο αναβολής για μήνες, ειδικά όταν έχεις προετοιμαστεί ψυχολογικά τόσο πολύ».

Πηγή: Νέα Κρήτη