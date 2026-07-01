Παππάς στον Realfm 97,8: Πρέπει να πάμε γρήγορα σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας – Τι είπε για τον Σωκράτη Φάμελλο

«Πρέπει να πάμε γρήγορα σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας. Θα είναι λάθος να νομίζουμε ότι έχουμε την πολυτέλεια της αναμονής», τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νίκος Παππάς, μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Ο βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών τόνισε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας, στην τελευταία του συνέντευξη, έκανε ρητό ότι όποιος θέλει να συναντηθεί μαζί του πρέπει να ακολουθήσει έναν δρόμο προσωπικής διαπραγμάτευσης. Εγώ δεν συμφωνώ. Και πρέπει να τελειώσει και η περίοδος που το κόμμα μας εξέπεμπε μια θολούρα γύρω από τη στάση του και την παρουσία του στην επικείμενη εκλογική μάχη».

«Μετά και την τελευταία του δήλωση πρέπει να ετοιμαστούμε καθαρά. Μακάρι να καταφέρουμε να πείσουμε δυνητικούς συμμάχους, να συμμαχήσουμε. Και βεβαίως έχουμε υποχρέωση όλοι, πόσο μάλλον όσοι έχουμε θέσεις ευθύνης και θεσμικές θέσεις, να έχουμε ξεκάθαρη τη θέση μας», πρόσθεσε ο κ. Παππάς.

Κληθείς να εξηγήσει αυτή την τελευταία αναφορά του, είπε: «Υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για τα στελέχη μας τα οποία έχουν θεσμικές θέσεις, και η αντιπρόεδρος της Βουλής και ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, να πουν “εδώ είμαστε, δίνουμε τη μάχη για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατός με τη συμμαχία του και να μπει στη Βουλή”».

Τι είπε για την ανάρτηση Πολάκη και τον Σωκράτη Φάμελλο

Απαντώντας σε ερώτηση για την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, επανέλαβε ότι ο ίδιος έχει πει ότι «ο Σωκράτης Φάμελλος θα πρέπει να προσδιορίσει ο ίδιος τον ρόλο του, διότι έχει κάνει εισηγήσεις με τις οποίες απεμπολεί αρμοδιότητές του που προβλέπονται από το καταστατικό μας». Συνέχισε δε λέγοντας: «Με τα νέα δεδομένα, το ζητούμενο είναι ποια διάταξη μάχης θα μας οδηγήσει στην εκλογική διαδικασία. Και θεωρώ ότι οποιοσδήποτε στην προεδρία του είχε παραλάβει ένα κόμμα περί το 10% και το είχε φτάσει στο 1,5%, θα σκεφτόταν καταρχήν ο ίδιος πώς μπορεί να βοηθήσει να περάσει το κόμμα σε μία νέα φάση. Ο Παύλος Πολάκης έκανε μία δήλωση, έχει κάθε δικαίωμα. Έχω διατυπώσει τη θέση ότι εμείς πρέπει να πάμε γρήγορα σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας».

Ο Νίκος Παππάς στάθηκε, τέλος, στην ανάγκη να αποτραπούν φαινόμενα αλλοίωσης των εσωκομματικών αποφάσεων. «Θα είναι λάθος να παρατείνουμε μία συνθήκη στην οποία υπάρχει “διπλή πολιτική υπηκοότητα”. Και για να μην παρεξηγηθώ, θέλω να καλέσω όλους να παραμείνουν στο κόμμα, δεν καλώ κανέναν να φύγει, το αντίθετο, αλλά να μείνει με καθαρές κουβέντες», είπε.

«Αυτό που πρέπει να αποφευχθεί σε κάθε περίπτωση είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο κάποιοι έρχονται, ψηφίζουν να μην κάνει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ και σε δυο μέρες αποχωρούν. Και αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει και τον Σωκράτη Φάμελλο» υπογράμμισε σε άλλο σημείο.