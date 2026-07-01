Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε αρχίζουν και ποια Κυριακή λειτουργούν τα καταστήματα

Σε λίγες ημέρες θα κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις για το έτος 2026.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, απευθυνόμενο σε εμπόρους και καταναλωτές, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 ν. 4177/2013, οι θερινές εκπτώσεις έτους 2026, θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το άρθρο 9ι ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 5111/2024, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής αναγράφεται ρητά η προγενέστερη τιμή (αναφέρεται συχνά και ως τιμή αναφοράς) βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση. Η προγενέστερη τιμή είναι η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος στο κάθε προϊόν του κατά την περίοδο των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της πρώτης έκπτωσης στις 13 Ιουλίου.

Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας για τις τακτικές εκπτώσεις

Ειδικά για τις τακτικές εκπτώσεις, σύμφωνα και με τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας (ΥΑ 66877/30-8-2024) η μείωση τιμής μπορεί να έχει την εξής μορφή, πάντα υπό την προϋπόθεση αναγραφής της προγενέστερης τιμής, όπως ορίζεται πιο πάνω:

Ποσοστό (%), πχ. «20% έκπτωση».

Συγκεκριμένο ποσό, πχ. «10 ευρώ έκπτωση».

Αναγραφή νέας (χαμηλότερης) τιμής μαζί με την αναγραφή της προγενέστερης (υψηλότερης) τιμής που εφαρμόστηκε, πχ. «τώρα 50 ευρώ, πριν 100 ευρώ». Η προγενέστερη τιμή μπορεί να εμφανίζεται και διαγραμμένη, πχ. «50 ευρώ 100 ευρώ».

Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή στο χρονικό διάστημα που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά. Αν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των 60 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών.

Πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων περί εκπτώσεων και μειωμένων τιμών, καθώς οι κυρώσεις είναι βαριές.

Το ωράριο λειτουργίας

Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 16 ν. 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, ήτοι στις 19 Ιουλίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι, το πλαίσιο ωραρίου για την ανωτέρω Κυριακή καθορίζεται από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.

Το προτεινόμενο, από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της πόλης μας για την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 είναι από τις 11π.μ. έως τις 6μ.μ.