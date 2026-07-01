Κικίλιας στον Realfm 97,8: Ο ανταγωνισμός λειτουργεί στην ακτοπλοΐα – Τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν αυξηθεί οι τιμές των εισιτηρίων

Για τον χρόνο των εκλογών, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τις εμπρηστικές επιθέσεις που έγιναν τα ξημερώματα σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, μίλησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι εκλογική ετοιμότητα στην οποία βρίσκεται η ΝΔ, με μπαράζ περιοδειών του Κυριάκου Μητσοτάκη και στελεχών του κόμματος, δεν συνάδει με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2027, τόνισε: «O Πρωθυπουργός έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι είναι θεσμικός και ότι προσπαθεί να εξαντλεί, αν θέλετε, τα περιθώρια του πλαισίου του να κυβερνηθεί η χώρα και να κριθούμε εκ του αποτελέσματος. Έχω ξαναπεί όμως και θα το πω και για ακόμη μία φορά ότι, κακά τα ψέματα, τώρα έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία. Αν θα είναι 2-3 μήνες μετά ή 1-2 μήνες πριν, δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό, θα το πει ο ίδιος, όταν κρίνει ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες. Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι έχουμε σταματήσει όλα αυτά τα 7 χρόνια να εργαζόμαστε, να περιοδεύουμε, να μιλάμε στον κόσμο, στην περιφέρεια, στα αστικά κέντρα. Η εικόνα που εγώ έχω είναι μιας μόνιμης προσπάθειας να επικοινωνηθεί το έργο μας στον κόσμο. Άλλες φορές είναι επιτυχημένο αυτό, άλλες φορές όχι τόσο επιτυχημένο».

Ερωτηθείς εάν αυτή η πρόωρη προεκλογική εκστρατεία, στην περίπτωση που πράγματι οι εκλογές γίνουν το 2027, οδηγεί υπουργούς και βουλευτές να κατεβάσουν τα μολύβια, καθώς όλοι ασχολούνται με την επανεκλογή τους, σχολίασε: «Εγώ δεν είμαι κάθε εβδομάδα στην εκλογική μου περιφέρεια, στην Α’ Αθήνας, στην καρδιά της πρωτεύουσας. Φυσικά είμαι και εκεί, αλλά κυρίως είμαι στα νησιά μας και εκεί που απαιτείται δουλειά και προσπάθεια από τη θέση την οποία έχω. Είναι τεράστια η αναπτυξιακή ευκαιρία από τα επαγγέλματα της θάλασσας, συν τις επενδύσεις στην ενέργεια, τις επενδύσεις που έχουν να κάνουν με τα λιμάνια, τα ναυπηγεία, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τον εμπορικό κόσμο σε κάθε λιμάνι».

Κάνοντας ειδική αναφορά στα επαγγέλματα της ναυτιλίας, τόνισε την ανάγκη να «δώσουμε ελπίδα, όραμα και πολύ καλά πληρωμένες δουλειές στα παιδιά μας και στην επόμενη γενιά». «Αυτός είναι ένας στόχος και ένα όραμα για το επόμενο 1/4 του αιώνα για τις κοινωνίες και τις πόλεις μας. Έμποροι ήμασταν κάποτε, πριν γίνουμε δημόσιοι υπάλληλοι. Γίναμε κραταιοί και δυνατοί παντού, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, γιατί ακριβώς ενισχύσαμε τις πόλεις μας που βρέχονται από θάλασσα, τα λιμάνια μας και στραφήκαμε σε αυτό. Καλώ λοιπόν τους συμπολίτες μας και την ελληνική οικογένεια να το ξανασυζητήσει αυτό με τα παιδιά της, για τα επαγγέλματα της θάλασσας» είπε ο κ. Κικίλιας, προσθέτοντας, ως απάντηση στην ερώτηση για τον κίνδυνο να «κατεβάσουν τα μολύβια» οι υπουργοί λόγω της εκλογικής ετοιμότητας που φαίνεται να υπάρχει: «Άρα, τη δουλειά μας την κάνουμε και με το παραπάνω, και ο καθένας κρίνεται».

Τι είπε για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη

Ο υπουργός Ναυτιλίας αναφέρθηκε στη συνέχεια στις εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας: «Κάποιοι πιστεύαν ότι μπορούν να κάνουν πολιτικό ακτιβισμό και καλαμπούρι με μολότοφ ή τρικάκια ή οτιδήποτε δήθεν δεν κάνει ζημιά και δεν προκαλεί πρόβλημα, και αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν άνθρωποι. Έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αλλά είναι πλέον θέμα τιμής να συλληφθούν αυτοί και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, με αυστηρές ποινές».

Τι είπε για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Σχετικά με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, είπε: «Είναι σοκαριστικό, δεν το έχουμε ξεπεράσει όλοι στη γειτονιά αυτό που έγινε, διότι εγώ είμαι από την περιοχή. Εγώ δεν θα δείξω με το δάχτυλο και θα πω ποιος έχει ευθύνη ή δεν έχει. Αυτό είναι δουλειά της Δικαιοσύνης. Όμως, σε μια γειτονιά που κυκλοφορεί κόσμος, παιδάκια, γονείς, μαμάδες, παππούδες, κινδύνευσαν όλοι αυτοί συν τους εργάτες, τους πυροσβέστες, τους διασώστες. Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα στην καρδιά της Αθήνας. Αυτό είναι άκρως προβληματικό και ανησυχητικό. Ανθρώπινα το λέω. Επαναλαμβάνω, δεν είναι blame game. Η Δικαιοσύνη θα βρει ποιος φταίει. Δεν είναι απλό όμως να βλέπει κανείς, να καταρρέει σαν τραπουλόχαρτο μία κατασκευή εν έτη 2026, δεν είμαστε τριτοκοσμική χώρα».

Οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Σχετικά με τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ανέφερε: «Τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν ανεβεί οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, παρότι πέρυσι είχαν ανακοινωθεί, πριν από την έλευσή μου 15% αυξήσεις και φέτος είμαστε μέσα σε δύο πολέμους, σε ενεργειακή κρίση, σε πληθωρισμούς κλπ. Είναι πολύ μεγάλη η προσπάθεια της στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, για να πηγαίνουν οι Έλληνες στα νησιά μας και οι νησιώτες να γυρίζουν στην ηπειρωτική χώρα, καθώς και της στήριξης του τουρισμού που είναι σημαντικό κομμάτι της οικονομίας».

Κάνοντας λόγο για ανάγκη των Ελλήνων και όχι για πολυτέλεια, υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Ναυτιλίας, «φρόντισαν αυτά τα δύο χρόνια να δώσουν τη δυνατότητα στην ακτοπλοΐα, που τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα λόγω των καυσίμων, έτσι ώστε να μην αυξηθούν οι τιμές των εισιτηρίων».

«Τα αντίθετο μάλιστα, καθώς από χθες ανακοινώθηκαν και εκπτώσεις, ειδικά στα ταχύπλοα, από 24 έως 42% και αυτό δείχνει ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί στην ακτοπλοΐα και δίνει τη δυνατότητα σε ελληνικές οικογένειες ή σε παρέες των τριών ατόμων και πάνω, να προγραμματίσουν με εκπτώσεις τα ταξίδια τους, στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με την αγορά, σε μια προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνουμε, για να στηρίξουμε και να διευκολύνουμε τον κόσμο και την κοινωνία, και ειδικά τους Έλληνες» πρόσθεσε ο υπουργός Ναυτιλίας.

Η ακτοπλοϊκή διασύνδεση των νησιών

Σχετικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών – ιδίως των μικρών – με την Αθήνα και τα μεγαλύτερα νησιά, και τον χειμώνα, όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, έκανε λόγο για συνταγματική υποχρέωση για διασύνδεση της νησιωτικής χώρας με την ηπειρωτική Ελλάδα, και τόνισε: «Οι συνθήκες πρέπει να είναι τέτοιες έτσι ώστε να πολλαπλασιάζονται οι διαδρομές και οι δυνατότητες διασυνδέσεων των νησιών μεταξύ τους και των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα, γι’ αυτό και αυξήσαμε και τις άγονες γραμμές, τη χρηματοδότηση. Την κάναμε κλειστή, σε διαγωνισμό, για τέσσερα χρόνια, για να υπάρχει προβλεψιμότητα και στήριξη, όπως ήθελε όλη η αγορά, και οι δήμαρχοι και τα επιμελητήρια και οι φορείς και τα ξενοδοχεία και αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες. Από 150 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έγινε 168 εκατομμύρια ετησίως για τις άγονες γραμμές για να στηριχθούν ακριβώς όλα τα νησιά μας. Είναι νησιά τα οποία είναι διαμάντια για εμάς, είναι πλεονέκτημα η νησιωτικότητα, είναι πατριωτικό μας καθήκον, και όπου κυματίζει η σημαία μας στο μπλε του Αιγαίου, ξέρω ότι σηκώνεται η τρίχα όλων και με πολλή αγάπη σκύβουμε όλοι πάνω από αυτό».

Η ασφάλεια στην ακτοπλοΐα

Σχετικά με την ασφάλεια στην ακτοπλοΐα, είπε ότι έχουν γίνει 1.300 έκτακτοι έλεγχοι, σημειώνοντας ότι ποτέ ξανά δεν έχουν γίνει τόσοι πολλοί. «Σπάσαμε και το περυσινό ρεκόρ σε ελέγχους σε πλοία της ακτοπλοΐας, σε ημερόπλοια, σε παντόφλες, σε τουριστικά πλοία, σε πορθμεία, όπως και άλλου είδους ελέγχους στις εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν water sports. Όταν μιλάμε για λιμάνια ή λουόμενους, η ασφάλεια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, πάνω από όλα. Το έχω ζητήσει από τη στρατιωτική ηγεσία, τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος και όλους τους λιμενάρχες. Εκπτώσεις δεν υπάρχουν σε αυτό. Το αντίθετο, υπάρχει αυστηρότητα και πλαίσιο και νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι πόσο σημαντική είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής -έστω και μιας ανθρώπινης ζωής. Άρα σε αυτό, είμαστε πολύ αυστηροί, πολύ μεθοδικοί και πέρυσι και φέτος» τόνισε ο κ. Κικίλιας.

Όπως είπε, σέβεται το γεγονός ότι όλοι θέλουν να φτάσουν γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία στον προορισμό τους, αλλά, «όταν τίθενται θέματα ασφάλειας, πρέπει να ακούμε τους λιμενικούς μας και τους λιμενάρχες μας και να πειθαρχούμε όλοι, είναι για το κοινό καλό».

Σχετικά με το αδιαχώρητο που επικρατεί στο λιμάνι της Ραφήνας, όπου καταγράφεται πίεση στις υποδομές από τα πολλά ακτοπλοϊκά δρομολόγια, ανέφερε ότι υπάρχει νόμος που εφαρμόζεται από τον λιμενάρχη και επιβλέπεται αυστηρά από τη στρατηγική ηγεσία του Λιμενικού Σώματος, και τόνισε ότι οι χειρισμοί γίνονται με βάση την ασφάλεια.

«Το αντίθετο ίσχυε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Έλεγαν δεν έχετε πλοία, δεν εξυπηρετείται ο κόσμος, δεν φτάνουν παντού, υπάρχει μια διαδρομή την ημέρα… Γκρίνια οι δήμαρχοι, τα λιμενικά ταμεία, τα επιμελητήρια, οι ξενοδόχοι… Έχουμε επιτύχει λοιπόν να έχουμε διαδρομές παντού» τόνισε, συμπληρώνοντας πως γίνονται συνεχώς συσκέψεις των αρμοδίων για την πρόσβαση στα λιμάνια, την επιβίβαση, την αποβίβαση από τα πλοία και τον καιρό. «Είμαστε ανοιχτοί σε όλους και σε κάθε πρόταση, αλλά σας διαβεβαιώ ότι το Λιμενικό Σώμα κάνει πολύ επαγγελματικά τη δουλειά του» κατέληξε ο υπουργός.