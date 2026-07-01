Αμβέρσα: Άνδρας έσωσε τον γείτονά του από το μπαλκόνι – Συγκλονιστικό βίντεο

Η πυρκαγιά στην Αμβέρσα πιστεύεται ότι ξεκίνησε από τον 8ο όροφο του κτιρίου, αλλά αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη σαφής, όμως η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπήρξαν πολλοί θάνατοι.

Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένας άνδρας έσωσε τον γείτονά του, ο οποίος βρισκόταν στο μπαλκόνι προσπαθώντας να ξεφύγει από τους πυκνούς μαύρους καπνούς.

Δείτε το βίντεο:

Η Kim Bastiaens, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «υπάρχουν αρκετοί σοβαρά τραυματίες και αρκετοί ελαφρά τραυματίες. Δυστυχώς, υπάρχουν επίσης αρκετοί νεκροί, αλλά δεν μπορούμε να πούμε πόσοι αυτή τη στιγμή. Η προτεραιότητα τώρα είναι η αναζήτηση ατόμων στο κτίριο και η παροχή ιατρικής περίθαλψης».