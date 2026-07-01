Αμβέρσα: Άνδρας έσωσε τον γείτονά του από το μπαλκόνι – Συγκλονιστικό βίντεο

Πυρκαγιά ξέσπασε στην Αμβέρσα, με την αιτία να παραμένει ασαφής, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε πολλούς θανάτους και τραυματισμούς. Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένας άνδρας έσωσε τον γείτονά του από το μπαλκόνι, καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν από τους πυκνούς καπνούς.

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Διεθνή Νέα

Αμβέρσα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πυρκαγιά στην Αμβέρσα πιστεύεται ότι ξεκίνησε από τον 8ο όροφο του κτιρίου. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπήρξαν πολλοί θάνατοι.
  • Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένας άνδρας έσωσε τον γείτονά του, ο οποίος βρισκόταν στο μπαλκόνι προσπαθώντας να ξεφύγει από τους πυκνούς μαύρους καπνούς.
  • Η εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «υπάρχουν αρκετοί σοβαρά τραυματίες και αρκετοί ελαφρά τραυματίες. Δυστυχώς, υπάρχουν επίσης αρκετοί νεκροί».

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Η πυρκαγιά στην Αμβέρσα πιστεύεται ότι ξεκίνησε από τον 8ο όροφο του κτιρίου, αλλά αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη σαφής, όμως η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπήρξαν πολλοί θάνατοι.

Αμβέρσα: Πολλοί νεκροί και σοβαρά τραυματίες από πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένας άνδρας έσωσε τον γείτονά του, ο οποίος βρισκόταν στο μπαλκόνι προσπαθώντας να ξεφύγει από τους πυκνούς μαύρους καπνούς.

Δείτε το βίντεο:

@nws.nws.nws In Linkerover zijn meerdere doden gevallen bij een brand in een appartementsgebouw. #nwsnwsnws #brand #linkeroever ♬ origineel geluid – nws.nws.nws

Η Kim Bastiaens, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «υπάρχουν αρκετοί σοβαρά τραυματίες και αρκετοί ελαφρά τραυματίες. Δυστυχώς, υπάρχουν επίσης αρκετοί νεκροί, αλλά δεν μπορούμε να πούμε πόσοι αυτή τη στιγμή. Η προτεραιότητα τώρα είναι η αναζήτηση ατόμων στο κτίριο και η παροχή ιατρικής περίθαλψης».

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