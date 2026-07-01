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Μουντιάλ 2026: 3 νεκροί από ασφυξία στο Μεξικό στους πανηγυρισμούς για την πρόκριση στους «16» – «Να γιορτάζουμε με υπευθυνότητα»

Τρεις άνθρωποι πέθαναν από ασφυξία στην Πόλη του Μεξικού κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την πρόκριση της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ 2026. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε κοντά στο μνημείο του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας, όταν χιλιάδες φίλαθλοι πλημμύρισαν τους δρόμους μετά τη νίκη επί του Ισημερινού. Οι αρχές και η δήμαρχος εξέφρασαν συλλυπητήρια και κάλεσαν σε υπεύθυνους εορτασμούς.

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Αθλητισμός

Μεξικό πανηγυρισμοί Μουντιάλ νεκροί ασφυξία
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια τραγωδία επισκίασε τους πανηγυρισμούς στην Πόλη του Μεξικού για την ιστορική πρόκριση της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ 2026, καθώς τρεις άνθρωποι πέθαναν από ασφυξία.
  • Οι θάνατοι σημειώθηκαν κοντά στο μνημείο του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας, όταν ένα τεράστιο ανθρώπινο κύμα χιλιάδων φιλάθλων πλημμύρισε τους δρόμους της πρωτεύουσας.
  • Η γραμματεία Υγείας επιβεβαίωσε τους θανάτους, ενώ η δήμαρχος Κλάρα Μπρουγκάδα εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και κάλεσε όλους να «γιορτάζουν πάντα με υπευθυνότητα, προσοχή και ενσυναίσθηση».

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Μια τραγωδία επισκίασε τους πανηγυρισμούς στην Πόλη του Μεξικού για την ιστορική επιτυχία της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ 2026.

Μουντιάλ 2026: Το Μεξικό νίκησε 2-0 τον Ισημερινό και προκρίθηκε στους «16»

Τρεις άνθρωποι πέθαναν από ασφυξία, όταν ένα τεράστιο ανθρώπινο κύμα χιλιάδων φιλάθλων πλημμύρισε τους δρόμους της πρωτεύουσας, γιορτάζοντας τη μεγάλη νίκη-πρόκριση με 2-0 επί του Ισημερινού για τη φάση των «32» της διοργάνωσης.

Οι θάνατοι σημειώθηκαν κοντά στο μνημείο του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας, όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες φίλαθλοι.

Σύμφωνα με τις αρχές, συνεργεία άμεσης βοήθειας προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε τρία άτομα που είχαν χάσει τις αισθήσεις τους σε διαφορετικά σημεία γύρω από τη λεωφόρο Πασέο ντε λα Ρεφόρμα.

Η κεντρική λεωφόρος της πόλης και οι γύρω δρόμοι είχαν κλείσει για την κυκλοφορία και είχαν διαμορφωθεί για τους πανηγυρισμούς.


«Παρά τις προχωρημένες προσπάθειες ανάνηψης, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ενός 44χρονου άνδρα και μιας 19χρονης γυναίκας από ασφυξία», ανέφερε αρχικά η γραμματεία Υγείας της Πόλης του Μεξικού σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε μεταγενέστερη ανάρτηση, η γραμματεία γνωστοποίησε ότι τρίτο θύμα ήταν μια 48χρονη γυναίκα, η οποία υπέστη ασφυξία σε κοντινό δρόμο και κατέληξε αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.


Η δήμαρχος ⁠Κλάρα Μπρουγκάδα εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, και κάλεσε όλους να «γιορτάζουν πάντα με υπευθυνότητα, προσοχή και ενσυναίσθηση».


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

 

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