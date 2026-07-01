Μητσοτάκης για την ψηφιακή πλατφόρμα «iKO»: «Θα κάνει τη ζωή των βουλευτών ευκολότερη» – Τι είπε για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων της ΝΔ

Στις πρώτες του κουβέντες κατά την παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

«Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάββα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη, η μητέρα της παλεύει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για τη ζωή της στην Εντατική» ανέφερε αρχικά ο Πρωθυπουργός.

Και τόνισε: «Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών. Αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται, επουδενί, να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων.

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ”ξεβολευτεί” από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιου είδους νέα ”επαναστατική γυμναστική”.

Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα: θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση, όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή, χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν».

Στη συνέχεια μιλώντας για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΚΟ της ΝΔ είπε θα κάνει τη ζωή των βουλευτών πολύ ευκολότερη και σημείωσε: «Είναι μια πολύ χρηστική εφαρμογή, η οποία φέρνει μαζί όλο το κοινοβουλευτικό έργο, τον πολιτικό μας λόγο, νομίζω ότι θα τη βρείτε πολύ λειτουργική και σας ενθαρρύνω να την αγκαλιάσετε και να την αξιοποιήσετε».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η συνεδρίαση της ΚΟ θα γίνει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και είπε πως η συγκυρία είναι κατάλληλη και χρήσιμη για να δώσουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κάποια πιο λεπτομερή στοιχεία για τις πληρωμές οι οποίες έγιναν στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους τις τελευταίες ημέρες.

«Να ευχαριστήσω και τον Γιάννη, ως πρόεδρο της σχετικής Επιτροπής, αλλά και όλους τους συναδέλφους οι οποίοι συμμετείχαν στην Επιτροπή και οι οποίοι καθ’ όλο αυτό το διάστημα μας ευαισθητοποίησαν -δεν αναφέρομαι μόνο σε εμένα, αλλά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στον αντιπρόεδρο και την ΑΑΔΕ- για μια σειρά από τεχνικές επιχειρησιακές δυσκολίες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό, όχι πλήρως, σε μεγάλο βαθμό έχουν αντιμετωπιστεί. Γι’ αυτό και νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να μιλάμε ίσως για την πιο επιτυχημένη, την πιο αξιόπιστη, την πιο διαφανή πληρωμή η οποία έχει γίνει και η οποία αποδεικνύει ότι αυτή η δύσκολη και επώδυνη μετάπτωση σε ένα νέο σύστημα πληρωμών μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει επωφελεία των αγροτών, των κτηνοτρόφων, της μεγάλης πλειονότητας των έντιμων αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι διαπιστώνουν τώρα ότι πήραν και περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία περίμεναν. Κάναμε πράξη με αυτόν τον τρόπο τη δέσμευσή μας ότι θα ανακατανείμουμε πόρους, οι οποίοι εξοικονομήθηκαν από μια πιο αυστηρή επιτήρηση του συστήματος, σε αυτούς που πραγματικά τους δικαιούνται. Νομίζω ότι ειδικά ο Κωστής έβλεπε τριφύλλια και στον ύπνο του, οπότε είναι πολύ χαρούμενος που έγινε η πληρωμή της μηδικής, καθώς είναι ένα από τα πολλά προϊόντα τα οποία αποζημιώθηκαν. Αλλά σκέφτηκα ότι είναι μια ευκαιρία να δείτε τα στοιχεία συγκεντρωμένα, καθώς είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μας, κυρίως αυτούς οι οποίοι εκλέγονται σε αγροτικούς νομούς», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα της συγκρότησης των ψηφοδελτίων της ΝΔ.

«Μιας και βρισκόμαστε σε οικογενειακό περιβάλλον, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι προφανώς η ανανέωση είναι μια υποχρέωση την οποία όλοι υπηρετούμε και νομίζω ότι κανείς δεν φοβάται τον ανταγωνισμό, αλλά ο ανταγωνισμός πρέπει να γίνεται επί ίσοις όροις. Οπότε θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος, για να μην υπάρχει και οποιαδήποτε αμφιβολία, οποιοδήποτε ερωτηματικό: αν υπάρχουν στελέχη του β’ βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οποία θέλουν να πολιτευτούν στις επόμενες εκλογές, θα έχουν υποβάλει την παραίτησή τους μέσα στον επόμενο μήνα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι πράγματι θα μπορούν ενδεχομένως να ανταγωνιστούν συναδέλφους επί ίσοις όροις. Καθαροί κανόνες λοιπόν και στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Δεν νομίζω ότι ποτέ κανείς συνάδελφος φοβήθηκε τον υγιή ανταγωνισμό στα ζητήματα αυτά», επισήμανε.