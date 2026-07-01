Σάββας Αναστασιάδης: «Υπάρχουν κάμερες, φαίνεται ένα πρόσωπο να αφήνει γκαζάκια» – Οι πρώτες δηλώσεις μετά την επίθεση

«Υπάρχουν κάμερες γιατί είχαμε και παλαιότερα περιστατικά» είπε ο Σάββας Αναστασιάδης αναφερόμενος στην επίθεση με γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διατηρεί σπίτι στη Θεσσαλονίκη.

Στις πρώτες δηλώσεις του στο Action24 ο πρώην βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ότι «απουσίαζα από το σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Από ό, τι πληροφορήθηκα, μπήκαν γκαζάκια γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν σπάσει τζαμαρίες στην είσοδο, πήρε και φωτιά, αλλά πρόλαβε η Αστυνομία και την έσβησε».

«Υπάρχουν κάμερες, ένα πρόσωπο από ότι μου λένε, φαίνεται να μπήκε από το δάσος – γιατί είμαστε στο δάσος- και άφησε τα γκαζάκια. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα εντοπιστεί» πρόσθεσε ο κ. Αναστασιάδης.

Σύμφωνα με όσα είπε, «ήταν ταυτόχρονα τα χτυπήματα. Δεν μπορώ πάντως να καταλάβω την επίθεση προσωπικά στη δική μου οικοδομή. Είχε ξαναγίνει παλαιότερα με μπογιές. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Η Αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Είχαμε κάμερες γιατί είχαν γίνει περιστατικά και παλαιότερα, όπως κλοπή αυτοκινήτου, την επίθεση με μπογιές».

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