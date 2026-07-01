Βίντεο: 8χρονος έκανε τζετ σκι μόνος του – «Πού είναι οι γονείς σου;»

Ένα βίντεο δείχνει έναν 8χρονο να οδηγεί μόνος του τζετ σκι στη Φλόριντα, με την αστυνομία να επεμβαίνει και να τον φέρνει πίσω στην ακτή. Ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος είχε αφήσει τον γιο του να χειριστεί το σκάφος, κατηγορήθηκε για πλημμέλημα, καθώς η νομοθεσία της Φλόριντα απαιτεί ελάχιστο όριο ηλικίας 14 ετών για τη χρήση προσωπικού σκάφους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα τρομακτικό βίντεο δείχνει ένα μικρό παιδί στη Φλόριντα να οδηγεί μόνο του ένα τζετ σκι, προτού παρέμβουν οι αστυνομικοί και το φέρουν πίσω στην ακτή.
  • «Πού είναι οι γονείς σου;» ρωτάει αμέσως ένας αστυνομικός τον 8χρονο, καθώς σύμφωνα με τη νομοθεσία της Φλόριντα, πρέπει κάποιος να είναι τουλάχιστον 14 ετών για να χειριστεί ένα προσωπικό σκάφος.
  • Ο πατέρας του αγοριού δήλωσε ότι «χρησιμοποιούμε τζετ σκι στη λίμνη τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ ικανός», ωστόσο κατηγορήθηκε για πλημμέλημα.

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Ένα τρομακτικό βίντεο δείχνει ένα μικρό παιδί στη Φλόριντα να οδηγεί μόνο του ένα τζετ σκι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προτού παρέμβουν οι αστυνομικοί και το φέρουν πίσω στην ακτή.

«Πού είναι οι γονείς σου;» ρωτάει αμέσως ένας αστυνομικός του Αστυνομικού Τμήματος της Σαρασότα τον 8χρονο καθώς περνάει μπροστά από σκάφος της αστυνομίας στις 14 Ιουνίου.

Το βίντεο δείχνει τον νεαρό να δείχνει προς την ακτή τον πατέρα του.

Οι αστυνομικοί ακολουθούν τον ανήλικο τζετ σκιέρ πίσω στον πατέρα του, ανακρίνοντάς τον για τους λόγους που άφησε τον γιο του να κάνει μόνος του κάτι τέτοιο.

«Ναι, λυπάμαι. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν νομίζω ότι είναι νόμιμο να οδηγεί, σωστά;» λέει ο πατέρας του αγοριού στους αστυνομικούς.

Δείτε το βίντεο:

«Αλλά χρησιμοποιούμε τζετ σκι στη λίμνη τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ ικανός», επιμένει ο μπαμπάς του αγοριού.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Φλόριντα, πρέπει κάποιος να είναι τουλάχιστον 14 ετών για να χειριστεί ένα προσωπικό σκάφος (PWC).

Ο πατέρας του αγοριού κατηγορήθηκε για πλημμέλημα, σύμφωνα με τις αρχές.

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