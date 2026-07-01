Άγρια συμπλοκή με μαχαίρια και στυλιάρια στην Εύβοια – Σκηνές πανικού και τρεις συλλήψεις

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Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών, με μαχαίρια και στυλιάρια, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 30 Ιουνίου στον Πισσώνα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, στην Εύβοια, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η ομάδα των αλλοδαπών βρισκόταν σε κατάστημα της περιοχής, όταν ξεκίνησε έντονος διαπληκτισμός, για άγνωστους λόγους, που εξελίχθηκε σε συμπλοκή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες και σύμφωνα με μαρτυρίες, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια, ενώ εντοπίστηκαν ακόμη και ξύλινα αντικείμενα (στυλιάρια), με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός.

Η αναστάτωση ήταν μεγάλη, καθώς περισσότεροι από 150 κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στο σημείο όπου εκτυλισσόταν το επεισόδιο. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Τρεις συλλήψεις για το επεισόδιο

Κάτοικοι ειδοποίησαν άμεσα την Ελληνική Αστυνομία, ισχυρές δυνάμεις της οποίας έσπευσαν στο σημείο και αποκατέστησαν την τάξη. Οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις για το επεισόδιο, ενώ αναζητούν και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στη συμπλοκή.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Πισσώνα, μιλώντας αποκλειστικά στο evima.gr, δήλωσε: «Είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι. Συνέβη ένα πολύ σοβαρό περιστατικό χθες το βράδυ στο χωριό μας. Οι κάτοικοι έχουν αναστατωθεί και υπάρχει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Ελπίζουμε οι αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν πλήρως την υπόθεση και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων».

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε το επεισόδιο διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.