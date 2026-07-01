Άγρια συμπλοκή με μαχαίρια και στυλιάρια στην Εύβοια – Σκηνές πανικού και τρεις συλλήψεις

Άγρια συμπλοκή με μαχαίρια και στυλιάρια μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 30 Ιουνίου στον Πισσώνα Εύβοιας, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις, ενώ διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου.

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Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγρια συμπλοκή με μαχαίρια και στυλιάρια μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 30 Ιουνίου στον Πισσώνα της Εύβοιας, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.
  • Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις για το επεισόδιο, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί παρά την επικράτηση πανικού.
  • Ο πρόεδρος της Κοινότητας Πισσώνα εξέφρασε την έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας, καθώς οι αρχές διερευνούν πλήρως την υπόθεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών, με μαχαίρια και στυλιάρια, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 30 Ιουνίου στον Πισσώνα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, στην Εύβοια, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η ομάδα των αλλοδαπών βρισκόταν σε κατάστημα της περιοχής, όταν ξεκίνησε έντονος διαπληκτισμός, για άγνωστους λόγους, που εξελίχθηκε σε συμπλοκή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες και σύμφωνα με μαρτυρίες, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια, ενώ εντοπίστηκαν ακόμη και ξύλινα αντικείμενα (στυλιάρια), με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός.

Η αναστάτωση ήταν μεγάλη, καθώς περισσότεροι από 150 κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στο σημείο όπου εκτυλισσόταν το επεισόδιο. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Τρεις συλλήψεις για το επεισόδιο

Κάτοικοι ειδοποίησαν άμεσα την Ελληνική Αστυνομία, ισχυρές δυνάμεις της οποίας έσπευσαν στο σημείο και αποκατέστησαν την τάξη. Οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις για το επεισόδιο, ενώ αναζητούν και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στη συμπλοκή.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Πισσώνα, μιλώντας αποκλειστικά στο evima.gr, δήλωσε: «Είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι. Συνέβη ένα πολύ σοβαρό περιστατικό χθες το βράδυ στο χωριό μας. Οι κάτοικοι έχουν αναστατωθεί και υπάρχει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Ελπίζουμε οι αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν πλήρως την υπόθεση και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων».

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε το επεισόδιο διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

 

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