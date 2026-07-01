Μάλια: Συνελήφθη 50χρονος ύστερα από καταγγελία 18χρονης για βιασμό

Οι αστυνομικές αρχές στα Μάλια συνέλαβαν έναν 50χρονο Κρητικό, ο οποίος εργάζεται ως σεκιούριτι, μετά από καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας για βιασμό έξω από ξενοδοχείο. Ο φερόμενος δράστης ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη βάσει υλικού από κάμερες ασφαλείας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 50χρονου Κρητικού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Μάλια, μετά από καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας για βιασμό.
  • Σύμφωνα με την καταγγελία, η νεαρή γυναίκα ακινητοποιήθηκε έξω από ξενοδοχείο και οδηγήθηκε σε απομονωμένο σημείο από άγνωστο άνδρα.
  • Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη, έναν 50χρονο σεκιούριτι, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός 50χρονου Κρητικού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά την καταγγελία μίας 18χρονης Βρετανίδας για βιασμό, στα Μάλια.

Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής γυναίκας, όλα ξεκίνησαν έξω από ξενοδοχείο της περιοχής, όταν ακινητοποιήθηκε από έναν άνδρα, που δεν γνώριζε. Ο δράστης, όπως κατήγγειλε, την οδήγησε σε απομονωμένο σημείο και την βίασε.

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Χερσονήσου, σύμφωνα με το cretalive.gr, ξεκίνησαν αμέσως έρευνες για την υπόθεση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής.

Αξιολογώντας τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον φερόμενο ως δράστη και να τον συλλάβουν χθες το μεσημέρι. Πρόκειται για έναν 50χρονο Κρητικό, ο οποίος εργάζεται ως σεκιούριτι και διαμένει σε περιοχή του Ηρακλείου.

Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών.

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