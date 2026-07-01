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Μητσοτάκης για τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη: «Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη πολιτική του παρουσία και το διακριτό του στίγμα στη δημόσια ζωή της χώρας. Τόνισε πως ο εκλιπών υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες, απευθύνοντας μήνυμα συμπαράστασης στην οικογένειά του.

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Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης, Ενώπιος Ενωπίω, Νίκος Χατζηνικολάου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντάς τον «ξεχωριστή προσωπικότητα με διακριτό πολιτικό στίγμα».
  • Μέσα από ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες».
  • Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη μακρόχρονη πολιτική του παρουσία και απηύθυνε μήνυμα συμπαράστασης προς την οικογένεια και τους οικείους του.

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Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως ο εκλιπών άφησε το δικό του αποτύπωμα στη δημόσια και πολιτική ζωή της χώρας. Μέσα από ανάρτησή του, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πολιτική του παρουσία και απηύθυνε μήνυμα συμπαράστασης προς την οικογένεια και τους οικείους του.

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«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες. Στην οικογένεια και τους φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

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