Μητσοτάκης για τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη: «Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή»

Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως ο εκλιπών άφησε το δικό του αποτύπωμα στη δημόσια και πολιτική ζωή της χώρας. Μέσα από ανάρτησή του, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πολιτική του παρουσία και απηύθυνε μήνυμα συμπαράστασης προς την οικογένεια και τους οικείους του.

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες. Στην οικογένεια και τους φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».