Πρέσβης του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική ο Τζιοβάνι – ΦΩΤΟ

Ο Τζιοβάνι, ένας ποδοσφαιριστής που αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού… δεν έγινε ποτέ ξένο σώμα για την ομάδα του Πειραιά. Αντιθέτως, από το 2005 όταν αποτέλεσε παρελθόν για τους «ερυθρόλευκους» έχοντας κατακτήσει 5 Πρωταθλήματα και 1 Κύπελλο Ελλάδας, ο Βραζιλιάνος «μάγος» επέστρεφε συχνά στην Αθήνα και ήταν πάντα σ’ επαφή με τη διοίκηση των Πειραιωτών.

Σε ηλικία 54 ετών σήμερα, ο Τζιοβάνι, αναλαμβάνει συγκεκριμένο ρόλο στον Ολυμπιακό, επισημοποιώντας τις εξαιρετικές σχέσεις του με την ομάδα του Πειραιά με μία σημαντική συνεργασία.

Όπως ανακοίνωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, από σήμερα ο Τζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα, όπως είναι το πλήρες όνομά του, αναλαμβάνει Πρέσβης του Ολυμπιακού στην Λατινική Αμερική.

Στη σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός στους επίσημους λογαριασμούς της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αναφέρεται: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Τζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα αναλαμβάνει τον ρόλο του Πρέσβη του Ολυμπιακού στην Λατινική Αμερική!».