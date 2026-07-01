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Πρέσβης του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική ο Τζιοβάνι – ΦΩΤΟ

Ο Τζιοβάνι, ένας ποδοσφαιριστής που αγαπήθηκε από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και παρέμεινε σε επαφή με τη διοίκηση, αναλαμβάνει Πρέσβης των Ερυθρόλευκων στη Λατινική Αμερική.

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Αθλητισμός

Τζιοβάνι, Ολυμπιακός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Τζιοβάνι, ο οποίος αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, διατηρούσε πάντα επαφή με τη διοίκηση των Πειραιωτών από το 2005.
  • Σε ηλικία 54 ετών, ο Τζιοβάνι αναλαμβάνει συγκεκριμένο ρόλο στον Ολυμπιακό, επισημοποιώντας τις εξαιρετικές σχέσεις του με την ομάδα του Πειραιά.
  • Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι ο Τζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα αναλαμβάνει Πρέσβης του Ολυμπιακού στην Λατινική Αμερική.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Τζιοβάνι, ένας ποδοσφαιριστής που αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού… δεν έγινε ποτέ ξένο σώμα για την ομάδα του Πειραιά. Αντιθέτως, από το 2005 όταν αποτέλεσε παρελθόν για τους «ερυθρόλευκους» έχοντας κατακτήσει 5 Πρωταθλήματα και 1 Κύπελλο Ελλάδας, ο Βραζιλιάνος «μάγος» επέστρεφε συχνά στην Αθήνα και ήταν πάντα σ’ επαφή με τη διοίκηση των Πειραιωτών.

Σε ηλικία 54 ετών σήμερα, ο Τζιοβάνι, αναλαμβάνει συγκεκριμένο ρόλο στον Ολυμπιακό, επισημοποιώντας τις εξαιρετικές σχέσεις του με την ομάδα του Πειραιά με μία σημαντική συνεργασία.

Όπως ανακοίνωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, από σήμερα ο Τζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα, όπως είναι το πλήρες όνομά του, αναλαμβάνει Πρέσβης του Ολυμπιακού στην Λατινική Αμερική.

Στη σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός στους επίσημους λογαριασμούς της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αναφέρεται: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Τζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα αναλαμβάνει τον ρόλο του Πρέσβη του Ολυμπιακού στην Λατινική Αμερική!».

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