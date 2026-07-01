Βασίλης Λεβέντης: Η συγκινητική ανάρτηση του Μάριου Γεωργιάδη – «Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος, για εμένα απλώς ο πατέρας μου»

Ο Βασίλης Λεβέντης απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών, με τον Μάριο Γεωργιάδη να γνωστοποιεί τη θλιβερή είδηση μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στο Facebook. Στην ανάρτησή του, ο Μάριος Γεωργιάδης εξέφρασε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του προς τον Βασίλη Λεβέντη.

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Πολιτική

Βασίλης Λεβέντης - Μάριος Γεωργιάδης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook γνωστοποίησε ο Μάριος Γεωργιάδης τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη σε ηλικία 75 ετών.
  • Ο Μάριος Γεωργιάδης αποχαιρέτησε τον πατέρα του, γράφοντας: «Για πολλούς ήσουν ο Πρόεδρος. Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου».
  • Τόνισε πως, αν και δεν ήταν το βιολογικό του παιδί, ο Βασίλης Λεβέντης ποτέ δεν τον έκανε να αισθανθεί ότι ήταν κάτι λιγότερο από γιος του.

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Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook και με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης γνωστοποίησε ο Μάριος Γεωργιάδης τη δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη σε ηλικία 75 ετών.

Βασίλης Λεβέντης: Πέθανε σε ηλικία 75 ετών

«Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς. Μόλις στα 75 σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου» έγραψε αρχικά ο Μάριος Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

«Για πολλούς ήσουν ο Πρόεδρος. Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Μάριου Γεωργιάδη

«Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς. Μόλις στα 75 σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου.

Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε, με το παράδειγμά του, τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος.

Για πολλούς ήσουν ο Πρόεδρος. Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου.

Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια. Όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν έναν πατέρα.

Και εσύ ήσουν ο πατέρας μου. Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες σαν δικό σου παιδί. Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου δίδαξες, όχι μόνο με τα λόγια σου, αλλά με τον τρόπο που έζησες.

Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου δεν είναι όσα κατάφερες. Είναι ο τρόπος που έζησες. Ο τρόπος που αγωνίστηκες. Ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου. Καλό ταξίδι, πατέρα. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ».

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