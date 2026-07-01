«Η επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον των τριών πολιτικών στελεχών είναι απολύτως καταδικαστέα» αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σχετικά με τις επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Το να θέτεις σε κίνδυνο την ζωή αθώων ανθρώπων στο όνομα της πολιτικής, είναι αποτρόπαιο. Εκφράζω την ειλικρινή συμπαράστασή μου στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία. Ας γίνει επιτέλους αντιληπτό απ’ όλους» τονίζει ο Αντώνης Σαμαράς.