Ιωακείμοβιτς για την επίθεση με γκαζάκια: «Τέτοιες ενέργειες αποτελούν πλήγμα για τη Δημοκρατία»

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Για «τυφλό χτύπημα στη Δημοκρατία» έκανε λόγο ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, μιλώντας για την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7).

Όπως δήλωσε στον StatusFM ο κ. Ιωακείμοβιτς, «τέτοιες ενέργειες, από όπου και αν προέρχονται, αποτελούν ένα πλήγμα για τη Δημοκρατία και την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας μας».

«Ακούσαμε έναν θόρυβο στην είσοδο της πολυκατοικίας, τρανταχτήκαμε λίγο και καταλάβαμε τελικά ότι ήταν γκαζάκι, το οποίο προφανώς έβαλαν από ό, τι έμαθα νωρίς το πρωί» πρόσθεσε ο ίδιος.

Μάλιστα όπως είπε, είναι η δεύτερη φορά που δέχεται επίθεση καθώς είχε προηγηθεί επίθεση με κόκκινες και μαύρες μπογιές.