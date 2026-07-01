Φλόριντα: Η δραματική κλήση στο 911 για την 31χρονη που διαμελίστηκε από αλιγάτορα – Ο σύντροφός της προσπαθούσε απεγνωσμένα να τη σώσει

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες του θανάσιμου περιστατικού στην Φλόριντα, όπου η 31χρονη Μπρίτανι Κλαρκ δέχτηκε επίθεση από αλιγάτορα μήκους 3,5 μέτρων, ενώ κολυμπούσε με τον σύντροφό της, Chance Allison, ο οποίος προσπάθησε απεγνωσμένα να τη σώσει. Ο αλιγάτορας της προκάλεσε φρικτά τραύματα, κόβοντάς της και τα δύο χέρια, με τον σύντροφό της να καλεί το 911 για βοήθεια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες του τρομακτικού περιστατικού, όταν η 31χρονη Μπρίτανι δέχτηκε θανάσιμη επίθεση από έναν αλιγάτορα στη Φλόριντα.
  • Ένας αλιγάτορας μήκους 3,5 μέτρων όρμησε από το νερό και έσφιξε τα σαγόνια του πάνω στην Κλαρκ, ξεριζώνοντας «εντελώς» το ένα της χέρι και κόβοντάς της και τα δύο χέρια.
  • Ο σύντροφός της προσπαθούσε απεγνωσμένα να την σώσει, ενώ σε τρομακτικό ηχητικό του 911 ακούγεται να ουρλιάζει ότι «της είχε κόψει και τα δύο χέρια».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες του τρομακτικού περιστατικού, όταν η 31χρονη Μπρίτανι δέχτηκε θανάσιμη επίθεση από έναν αλιγάτορα, ενώ έκανε πεζοπορία με τον φίλο της το Σαββατοκύριακο.

Φλόριντα: 31χρονη σκοτώθηκε από αλιγάτορα – «Και τα δύο της χέρια έχουν κοπεί», είπε ο σύντροφός της

Η 31χρονη Μπρίτανι Κλαρκ φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν να χαμογελάει φορώντας ένα κομψό κόκκινο φόρεμα λίγους μήνες πριν το ταξίδι της Κυριακής, όταν το ζευγάρι πήγε για κολύμπι στον ποταμό Έκονλοκχάτσι στο κρατικό δάσος Λιτλ Μπιγκ Έκον.

Ένας αλιγάτορας μήκους 3,5 μέτρων όρμησε από το νερό και έσφιξε τα σαγόνια του πάνω στην Κλαρκ, καθώς αυτή βρισκόταν σε βάθος μόλις ενός μέτρου, ξεριζώνοντας «εντελώς» το ένα της χέρι, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Της έκοψε και τα δύο χέρια

Ο φίλος της, Chance Allison, προσπαθούσε απεγνωσμένα να αντιμετωπίσει το θηρίο. Η Άλισον απελευθέρωσε ηρωικά το χέρι της, αλλά ο αλιγάτορας άρπαξε αμέσως το άλλο της χέρι.

Ένα τρομακτικό ηχητικό του 911 κατέγραψε τον Άλισον να προσπαθεί να σταματήσει την απώλεια αίματος στην ακτή, με τον φίλο της να ουρλιάζει ότι της είχε κόψει και τα δύο χέρια.

Μια γυναίκα περιέγραψε τα τραύματα της Κλαρκ ως «φρικτά».

«Είναι πολύ άσχημα παρακαλώ, βιαστείτε… χάνει πολύ αίμα… πρέπει να σταματήσουμε την αιμορραγία», είπε ο απελπισμένος άνδρας στην κλήση στο 911.

Η Κλαρκ φαινόταν να λατρεύει την ύπαιθρο, καθώς τα προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν γεμάτα με φωτογραφίες που έδειχναν τη μία περιπέτεια μετά την άλλη.

 

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