Φλόριντα: Η δραματική κλήση στο 911 για την 31χρονη που διαμελίστηκε από αλιγάτορα – Ο σύντροφός της προσπαθούσε απεγνωσμένα να τη σώσει

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Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες του τρομακτικού περιστατικού, όταν η 31χρονη Μπρίτανι δέχτηκε θανάσιμη επίθεση από έναν αλιγάτορα, ενώ έκανε πεζοπορία με τον φίλο της το Σαββατοκύριακο.

Η 31χρονη Μπρίτανι Κλαρκ φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν να χαμογελάει φορώντας ένα κομψό κόκκινο φόρεμα λίγους μήνες πριν το ταξίδι της Κυριακής, όταν το ζευγάρι πήγε για κολύμπι στον ποταμό Έκονλοκχάτσι στο κρατικό δάσος Λιτλ Μπιγκ Έκον.

Ένας αλιγάτορας μήκους 3,5 μέτρων όρμησε από το νερό και έσφιξε τα σαγόνια του πάνω στην Κλαρκ, καθώς αυτή βρισκόταν σε βάθος μόλις ενός μέτρου, ξεριζώνοντας «εντελώς» το ένα της χέρι, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Της έκοψε και τα δύο χέρια

Ο φίλος της, Chance Allison, προσπαθούσε απεγνωσμένα να αντιμετωπίσει το θηρίο. Η Άλισον απελευθέρωσε ηρωικά το χέρι της, αλλά ο αλιγάτορας άρπαξε αμέσως το άλλο της χέρι.

Ένα τρομακτικό ηχητικό του 911 κατέγραψε τον Άλισον να προσπαθεί να σταματήσει την απώλεια αίματος στην ακτή, με τον φίλο της να ουρλιάζει ότι της είχε κόψει και τα δύο χέρια.

Μια γυναίκα περιέγραψε τα τραύματα της Κλαρκ ως «φρικτά».

«Είναι πολύ άσχημα παρακαλώ, βιαστείτε… χάνει πολύ αίμα… πρέπει να σταματήσουμε την αιμορραγία», είπε ο απελπισμένος άνδρας στην κλήση στο 911.

Η Κλαρκ φαινόταν να λατρεύει την ύπαιθρο, καθώς τα προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν γεμάτα με φωτογραφίες που έδειχναν τη μία περιπέτεια μετά την άλλη.