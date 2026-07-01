Καβάλα: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για διαρροή μολύβδου από φορτηγό – Κανονικά η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό

Ολοκληρώθηκε το πρωί της Τετάρτης (1/7) η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την περισυλλογή του υλικού που διέρρευσε στο οδόστρωμα από φορτηγό όχημα, στο 464 χλμ της Εγνατίας Οδού, στην Καλαμίτσα Καβάλας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για διαρροή φορτίου στο οδόστρωμα από φορτηγό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κήπους, περίπου στις 10:30. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία πρόκειται για μόλυβδο. Το φορτηγό είχε ακινητοποιηθεί στη ΛΕΑ, ενώ ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο ήταν και δεύτερο φορτηγό, από το οποίο δεν είχε παρατηρηθεί διαρροή.

Άμεσα πραγματοποιήθηκε ρίψη πριονιδίου στο οδόστρωμα για την απορρόφηση του υλικού, ενώ, σύμφωνα με το πρωτόκολλο ενεργειών, οι πυροσβέστες περισυνέλεξαν το υλικό του φορτίου που διέρρευσε.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό προς Κήπους διεξάγεται κανονικά. Τα δύο φορτηγά, συνοδεία της ΕΛΑΣ, μετέβησαν στο λιμάνι της Καβάλας, προκειμένου να διενεργηθεί περαιτέρω έλεγχος και να διαπιστωθεί η αιτία της διαρροής του υλικού.