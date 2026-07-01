Καβάλα: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για διαρροή μολύβδου από φορτηγό – Κανονικά η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό

Η Πυροσβεστική ολοκλήρωσε το πρωί της Τετάρτης 1 Ιουλίου 2026 την επιχείρηση περισυλλογής μολύβδου που διέρρευσε από φορτηγό στο 464ο χλμ της Εγνατίας Οδού, στην Καλαμίτσα Καβάλας. Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Κήπους διεξάγεται πλέον κανονικά, ενώ το φορτηγό οδηγήθηκε στο λιμάνι της Καβάλας για περαιτέρω έλεγχο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 1 Ιουλίου 2026, η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την περισυλλογή υλικού που διέρρευσε από φορτηγό στην Εγνατία Οδό, στην Καλαμίτσα Καβάλας.
  • Πρόκειται για διαρροή μολύβδου από φορτίο, για την απορρόφηση του οποίου πραγματοποιήθηκε ρίψη πριονιδίου στο οδόστρωμα και περισυλλογή από πυροσβέστες.
  • Η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό προς Κήπους διεξάγεται κανονικά, ενώ το φορτηγό οδηγήθηκε στο λιμάνι της Καβάλας για περαιτέρω έλεγχο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ολοκληρώθηκε το πρωί της Τετάρτης (1/7) η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την περισυλλογή του υλικού που διέρρευσε στο οδόστρωμα από φορτηγό όχημα, στο 464 χλμ της Εγνατίας Οδού, στην Καλαμίτσα Καβάλας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για διαρροή φορτίου στο οδόστρωμα από φορτηγό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κήπους, περίπου στις 10:30. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία πρόκειται για μόλυβδο. Το φορτηγό είχε ακινητοποιηθεί στη ΛΕΑ, ενώ ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο ήταν και δεύτερο φορτηγό, από το οποίο δεν είχε παρατηρηθεί διαρροή.

Άμεσα πραγματοποιήθηκε ρίψη πριονιδίου στο οδόστρωμα για την απορρόφηση του υλικού, ενώ, σύμφωνα με το πρωτόκολλο ενεργειών, οι πυροσβέστες περισυνέλεξαν το υλικό του φορτίου που διέρρευσε.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό προς Κήπους διεξάγεται κανονικά. Τα δύο φορτηγά, συνοδεία της ΕΛΑΣ, μετέβησαν στο λιμάνι της Καβάλας, προκειμένου να διενεργηθεί περαιτέρω έλεγχος και να διαπιστωθεί η αιτία της διαρροής του υλικού.

 

 

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