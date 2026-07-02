Κωνσταντοπούλου σε Ασλανίδη: «Είναι ψέματα ότι το δικαστήριο με περίμενε 2,5 ώρες για να αρχίσει»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε στον Παύλο Ασλανίδη, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του περί καθυστέρησης της δίκης για τα Τέμπη κατά 2,5 ώρες.

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Ζωή Κωνσταντοπούλου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε στις κατηγορίες του Παύλου Ασλανίδη περί καθυστέρησης στη δίκη για τα Τέμπη, δηλώνοντας: «Είναι ψευδές ότι διέκοψε το δικαστήριο για να έρθω εγώ. Δεν καθυστέρησα 2,5 ώρες».
  • Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι «ο κ. Ασλανίδης είχε λάθος πληροφόρηση» και πως η ίδια είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμούσε να διακόψει το δικαστήριο.
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ισχυρίστηκε ότι «με εμπόδιζαν να πάω» στο δικαστήριο για να καταθέσει έγγραφο που εκθέτει Κυρανάκη και Μητσοτάκη, προσθέτοντας ότι «την ημέρα του δικαστηρίου μου έβαλαν τη διαδικασία άρσης ασυλίας».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Απάντηση έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τα όσα της καταλόγισε ο Παύλος Ασλανίδης περί καθυστέρησης στη δίκη για τα Τέμπη.

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«Είναι ψευδές ότι διέκοψε το δικαστήριο για να έρθω εγώ. Δεν καθυστέρησα 2,5 ώρες» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στο MEGA.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι «ο κ. Ασλανίδης είχε λάθος πληροφόρηση» και πρόσθεσε:

«Στη χθεσινή δικάσιμο ήταν δεδομένο ότι θα ερχόμουν στις 12, στις 11 διέκοψε το δικαστήριο. Εγώ είχα πει ότι δεν επιθυμώ να διακόψει το δικαστήριο. Οπότε όποιος το λέει είναι απολύτως ψευδές».

Κατόπιν ισχυρίστηκε ότι κάποιοι προσπάθησαν να εμποδίσουν την έλευσή της για συγκεκριμένους λόγους: «Εγώ πηγαίνοντας θα κατέθετα έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, από 6 Μαρτίου, που εκθέτει Κυρανάκη και Μητσοτάκη και με εμπόδιζαν να πάω. Την ημέρα του δικαστηρίου μου έβαλαν τη διαδικασία άρσης ασυλίας».

Δείτε το βίντεο του MEGA:

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