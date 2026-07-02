Κωνσταντοπούλου σε Ασλανίδη: «Είναι ψέματα ότι το δικαστήριο με περίμενε 2,5 ώρες για να αρχίσει»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Απάντηση έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τα όσα της καταλόγισε ο Παύλος Ασλανίδης περί καθυστέρησης στη δίκη για τα Τέμπη.

«Είναι ψευδές ότι διέκοψε το δικαστήριο για να έρθω εγώ. Δεν καθυστέρησα 2,5 ώρες» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στο MEGA.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι «ο κ. Ασλανίδης είχε λάθος πληροφόρηση» και πρόσθεσε:

«Στη χθεσινή δικάσιμο ήταν δεδομένο ότι θα ερχόμουν στις 12, στις 11 διέκοψε το δικαστήριο. Εγώ είχα πει ότι δεν επιθυμώ να διακόψει το δικαστήριο. Οπότε όποιος το λέει είναι απολύτως ψευδές».

Κατόπιν ισχυρίστηκε ότι κάποιοι προσπάθησαν να εμποδίσουν την έλευσή της για συγκεκριμένους λόγους: «Εγώ πηγαίνοντας θα κατέθετα έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, από 6 Μαρτίου, που εκθέτει Κυρανάκη και Μητσοτάκη και με εμπόδιζαν να πάω. Την ημέρα του δικαστηρίου μου έβαλαν τη διαδικασία άρσης ασυλίας».

Δείτε το βίντεο του MEGA: