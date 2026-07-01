Ασλανίδης κατά Κωνσταντοπούλου: «Την περιμέναμε δύο ώρες να έρθει να τοποθετηθεί – Είναι κοροϊδία»

Επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο Παύλος Ασλανίδης εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας να τοποθετηθεί στη διεξαγωγή της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Μάλιστα, ο κ. Ασλανίδης έκανε λόγο για «παρωδία».

«Η δίκη εξελίσσεται σε παρωδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις δέκα η ώρα ότι θα περιμένουμε δύο ώρες την κυρία Κωνσταντοπουλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, οι άνθρωποι δεν έχουν κάτι να χάσουν, εμείς χάσαμε τα παιδιά μας», δήλωσε φορτισμένος συναισθηματικά ο κ. Ασλανίδης και πρόσθεσε: «12.30 ξεκίνησε τώρα πριν από λίγο, δηλαδή 2,5 ώρες και για να ξεκινήσει το δικαστήριο. Και βγήκε ο κύριος αυτός και είπε ότι δεν έχει συνήγορο.

Παρενέβησα στη δίκη, ζήτησα τον λόγο από την κυρία πρόεδρο. Είναι δυνατόν; Αυτό είναι κοροϊδία. Έχουμε ματώσει οικονομικά, έχουν ματώσει οι καρδιές μας. Είναι δυνατόν να περιμένουμε δυόμισι ώρες την κυρία Κωνσταντοπούλου; Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά τους. Από αυτή την κατάσταση, έχουν φύγει οι περισσότεροι γονείς. Η πρόεδρος μας είπε δεν θα ξαναγίνει, απαιτώ να μην ξαναγίνει».