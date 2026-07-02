Ιαπωνία: Ψέκασε κατά λάθος με σπρέι για αρκούδες μέσα σε ταχυδρομείο – 5 άτομα στο νοσοκομείο

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Στο νοσοκομείο κατέληξαν πέντε άνθρωποι στην Ιαπωνία, έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε σε ταχυδρομείο. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ένας άνδρας τους ψέκασε κατά λάθος με σπρέι απώθησης αρκούδων.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο που η ασιατική χώρα βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω της κατακόρυφης αύξησης των επιθέσεων από αρκούδες.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας είναι ξένος υπήκοος -η ταυτότητά του δεν έχει δημοσιοποιηθεί- και δήλωσε στην αστυνομία ότι κατά λάθος ψέκασε με το σπρέι ενώ ζήτησε συγγνώμη.

«Οκτώ άνθρωποι ένιωσαν αδιαθεσία και πέντε από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αλλά δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί ή νόσηση», δήλωσε στο AFP ο Ριοχέι Ασάνο, αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Ναγκόγια, την πόλη όπου συνέβη το περιστατικό.

Ανησυχητική αύξηση των επιθέσεων

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από αρκούδες στην Ιαπωνία από την 1η Απριλίου, έπειτα από ένα ρεκόρ 13 θανάτων το προηγούμενο έτος.

Αυτή την εβδομάδα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι διερευνούν έναν πιθανό έκτο θάνατο, αφού το πτώμα ενός άνδρα με σημάδια δαγκώματος βρέθηκε σε ορεινή περιοχή της βόρειας Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος από το 2018, αυτή είναι η πρώτη φορά που έχουν καταγραφεί περισσότεροι από δύο θάνατοι μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου.

Τα αίτια του φαινομένου

Οι επιστήμονες αποδίδουν την απότομη αύξηση των περιστατικών στην αύξηση του πληθυσμού των αρκούδων και στη μείωση των αγροτικών πληθυσμών.

Τα ζώα επίσης εμφανίζονται όλο και περισσότερο σε αστικές περιοχές.

Τον Ιούνιο, δεκάδες αστυνομικοί, κυνηγοί και δημοτικοί αξιωματούχοι χρειάστηκαν τέσσερις ημέρες για να συλλάβουν μια περιπλανώμενη αρκούδα στην Ουτσουνομίγια, βόρεια του Τόκιο, με αποτέλεσμα το πολυήμερο κλείσιμο σχολείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ