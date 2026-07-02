Τεχεράνη: Μεγάλη επιχείρηση ασφαλείας για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ – Εξαήμερη τελετή, σε πέντε πόλεις και δύο χώρες

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Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός και στρατιωτικός μηχανισμός του Ιράν, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη και πιο περίπλοκη κρατική κηδεία της ιστορίας της, αυτή του πρώην ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα.

Οι εξαήμερες τελετές, που ξεκινούν αυτό το Σαββατοκύριακο, θα εκταθούν σε πέντε πόλεις και δύο χώρες, αποτελώντας ένα τεράστιο γεωπολιτικό και οργανωτικό στοίχημα για την Τεχεράνη.

Το πρόγραμμα και η διασυνοριακή πομπή

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η σορός του 86χρονου Χαμενεΐ, ο οποίος ηγήθηκε του Ιράν από το 1989 μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από το Σάββατο 4 Ιουλίου στο μεγάλο συγκρότημα προσευχής Μοσάλα της Τεχεράνης.

Σάββατο 4 Ιουλίου – Δευτέρα 6 Ιουλίου, Τεχεράνη : Η σορός εκτίθεται στο συγκρότημα Μοσάλα. Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η κεντρική πομπή στους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας.

: Η σορός εκτίθεται στο συγκρότημα Μοσάλα. Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η κεντρική πομπή στους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας. Τρίτη 7 Ιουλίου, Κομ : Η τελετή μεταφέρεται στην ιερή πόλη Κομ, το θεολογικό κέντρο του Ιράν.

: Η τελετή μεταφέρεται στην ιερή πόλη Κομ, το θεολογικό κέντρο του Ιράν. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Νατζάφ και Καρμπάλα (Ιράκ) : Η σορός θα μεταφερθεί στο γειτονικό Ιράκ για τελετές στις ιερές σιιτικές πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα. Για τον συντονισμό αυτής της φάσης, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επισκέφθηκε τη Βαγδάτη.

: Η σορός θα μεταφερθεί στο γειτονικό Ιράκ για τελετές στις ιερές σιιτικές πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα. Για τον συντονισμό αυτής της φάσης, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επισκέφθηκε τη Βαγδάτη. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Μασχάντ: Η σορός θα επιστρέψει στο Ιράν για την τελική ταφή στη γενέτειρά του, την περσική ιερή πόλη Μασχάντ, στα βορειοανατολικά της χώρας.

Κάλεσμα για μαζική προσέλευση

Οι αρχές αναμένουν τη συμμετοχή 15 έως 20 εκατομμυρίων ανθρώπων από το Ιράν και το εξωτερικό.

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα για μαζική προσέλευση, δηλώνοντας: «Προσκαλώ όλο τον ιρανικό λαό… να γράψει μια ένδοξη σελίδα στην ιστορία του ισλαμικού Ιράν μέσω της παρουσίας του».

«Το κάλεσμα του έθνους για εκδίκηση πρέπει να αντηχήσει στα αυτιά ολόκληρου του κόσμου», πρόσθεσε.

Στην κηδεία αναμένονται ανώτατοι αξιωματούχοι και εκπρόσωποι από περισσότερες από 30 χώρες —συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, της Κίνας, του Πακιστάν, της Ινδίας, της Γεωργίας και της Κούβας— καθώς και θρησκευτικοί ηγέτες από 90 χώρες.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, η χώρα του οποίου πρωτοστατεί στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, επιβεβαίωσε την παρουσία του.

Από την πλευρά της Κίνας, θα παραστεί ο Χε Γουέι, αντιπρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου.

Παραμένει άγνωστο ποιος θα καθοδηγήσει την επικήδεια προσευχή, μια στιγμή υψηλού συμβολισμού.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι αν εμφανιστεί ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του εκλιπόντος, ο οποίος δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο του πατέρα του, ενδέχεται να ηγηθεί ο ίδιος της προσευχής.

Στρατός και αεράμυνα σε ύψιστο συναγερμό

Με την κηδεία να χαρακτηρίζεται από τον πρώτο αντιπρόεδρο, Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ, ως «το πιο σημαντικό γεγονός του 21ου αιώνα», οι ένοπλες δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί πλήρως για την ασφάλεια των ξένων ηγετών και των συνόρων.

Ο ταξίαρχος Μοχαμάντ Ακραμίνια δήλωσε στο πρακτορείο IRNA: «Οι δυνάμεις ξηράς, το ναυτικό και η αεροπορία του στρατού έχουν επεκτείνει την ενεργή παρουσία τους σε όλα τα σύνορα της χώρας για να βοηθήσουν στη διασφάλιση της ασφάλειας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ιρανική αεράμυνα διατηρεί συνεχή και αδιάλειπτη επιτήρηση του εναέριου χώρου της χώρας.

Καταγγελία στον ΟΗΕ για «κρατική τρομοκρατία»

Παράλληλα, το Ιράν κατέθεσε επίσημη διαμαρτυρία στον ΟΗΕ, μέσω του πρέσβη του, Αμίρ-Σαΐντ Ιραβανί, έπειτα από πρόσφατες απειλές του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατζ, περί δολοφονίας του νέου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σε επιστολή του προς τον γενικό γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση, ο Ιραβανί χαρακτήρισε την απειλή «μέρος μιας σκόπιμης και συστηματικής πολιτικής κρατικής τρομοκρατίας» που στοχεύει αξιωματούχους της ιρανικής κυβέρνησης.

Ο Ιρανός διπλωμάτης συνέδεσε την απειλή με τις «παράνομες επιθετικές ενέργειες του ισραηλινού καθεστώτος εναντίον του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας του αείμνηστου Ιρανού ηγέτη, Αγιατολάχ Σεγιέντ Αλί Χαμενεΐ, και άλλων ανώτατων πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή, τον συντονισμό και την υποστήριξη των ΗΠΑ».

Προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει σε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια, ο Ιραβανί άσκησε δριμεία κριτική στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

«Δυστυχώς, η αποτυχία του Συμβουλίου Ασφαλείας να εκπληρώσει τις ευθύνες του βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών έχει ενισχύσει το κλίμα ατιμωρησίας και έχει κάνει το ισραηλινό καθεστώς πιο θρασύ στην ομαλοποίηση της κρατικής τρομοκρατίας, κάτι που αποτελεί ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο και συνιστά σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Τα διδάγματα από το 1989 και το 2020

Η εμμονή των ιρανικών αρχών στον απόλυτο έλεγχο του πλήθους πηγάζει από δύο προηγούμενες εθνικές τραγωδίες, όπου οι εκδηλώσεις λατρείας μετατράπηκαν σε φιάσκο και λουτρό αίματος.

Η κηδεία του αγιατολάχ Χομεϊνί (1989)

Κατά τη μεταφορά του φέρετρου, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έσπασαν τους κλοιούς ασφαλείας προσπαθώντας να αγγίξουν τη σορό.

Το σάβανο σκίστηκε και το φέρετρο υπέστη ζημιές, αναγκάζοντας τις αρχές να φυγαδεύσουν τη σορό με ελικόπτερο και να αναβάλουν την ταφή για την επόμενη ημέρα.

Από τον συνωστισμό υπήρξαν αμέτρητοι τραυματισμοί και ανεπιβεβαίωτοι θάνατοι.

Η κηδεία του Κασέμ Σουλεϊμανί (2020)

Στη γενέτειρά του, το Κερμάν, η κατάρρευση των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και η κακή διαχείριση του πλήθους οδήγησαν σε ποδοπάτημα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 56 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και περισσότεροι από 200 να τραυματιστούν.

Για να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά, ο κυβερνήτης της επαρχίας Ραζαβί Χορασάν, όπου ανήκει το Μασχάντ, Γκολαμχοσεΐν Μοζαφαρί, άφησε να εννοηθεί ότι θα χρησιμοποιηθούν ελικόπτερα για τη μεταφορά του φέρετρου και την επίβλεψη του πλήθους.

Στόχος της Τεχεράνης είναι η τελετή αυτή να καταγραφεί διεθνώς όχι ως μια στιγμή χάους, αλλά ως μια επίδειξη ισχύος και οργανωτικής ικανότητας του καθεστώτος.

Με πληροφορίες από: Al Jazeera, Iran International