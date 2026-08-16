Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Ασημένιος ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, επαναλαμβάνοντας την επιτυχία του 2024 στη Ρώμη. Ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντις κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο αγώνισμα, ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Γάλλος Μπατίστ Τιερί.

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Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε έναν συναρπαστικό τελικό στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση το ασημένιο μετάλλιο στο επί κοντώ.
  • Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του κορυφαίου Άρμαντ Ντουπλάντις, ο οποίος επιβεβαίωσε την κυριαρχία του με άλμα στα 6,15 μ. και κατέκτησε το χρυσό.
  • Το χάλκινο μετάλλιο κατέληξε στον Γάλλο Μπατίστ Τιερί, ο οποίος ξεπέρασε τα 5,85 μ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε έναν συναρπαστικό τελικό στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση το ασημένιο μετάλλιο στο επί κοντώ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του κορυφαίου Άρμαντ Ντουπλάντις, επαναλαμβάνοντας ωστόσο την επιτυχία του 2024 στη Ρώμη, όπου είχε επίσης ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Ο Σουηδός σούπερ σταρ επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία του στο αγώνισμα, κατακτώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό του χρυσό μετάλλιο στον ανοιχτό στίβο. Ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6,15 μ. και πανηγύρισε τον τίτλο, έχοντας προηγουμένως στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης στο Βερολίνο (2018), το Μόναχο (2022) και τη Ρώμη (2024).

Το χάλκινο μετάλλιο κατέληξε στον Γάλλο Μπατίστ Τιερί, ο οποίος ξεπέρασε τα 5,85 μ.

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