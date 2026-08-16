Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Ασημένιος ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα

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Σε έναν συναρπαστικό τελικό στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση το ασημένιο μετάλλιο στο επί κοντώ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του κορυφαίου Άρμαντ Ντουπλάντις, επαναλαμβάνοντας ωστόσο την επιτυχία του 2024 στη Ρώμη, όπου είχε επίσης ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Ο Σουηδός σούπερ σταρ επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία του στο αγώνισμα, κατακτώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό του χρυσό μετάλλιο στον ανοιχτό στίβο. Ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6,15 μ. και πανηγύρισε τον τίτλο, έχοντας προηγουμένως στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης στο Βερολίνο (2018), το Μόναχο (2022) και τη Ρώμη (2024).

Το χάλκινο μετάλλιο κατέληξε στον Γάλλο Μπατίστ Τιερί, ο οποίος ξεπέρασε τα 5,85 μ.