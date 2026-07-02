Αντώνης Σαμαράς κατά Αλέξη Τσίπρα: Αμετανόητος για τη Συμφωνία των Πρεσπών βάζει πλάτη και για τις «Πρέσπες του Αιγαίου»

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις δηλώσεις των στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Νίκου Μπίστη και Γιώργου Σιακαντάρη για τα ελληνοτουρκικά, εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς με ανάρτησή του στο Facebook, το μεσημέρι της Πέμπτης (2.7.26).
«Οι δηλώσεις Μπίστη – Σιακαντάρη για τα ελληνοτουρκικά, και ειδικά για το καλώδιο στην Κάσο, αποδεικνύουν ότι, είτε ως ΣΥΡΙΖΑ, είτε ως ΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος», γράφει στην ανάρτησή του ο Αντώνης Σαμαράς και συνεχίζει:
«Το να υποστηρίζει κάποιος ότι η πόντιση του καλωδίου στην Κάσο είναι μονομερής ενέργεια της Ελλάδας, είναι κατευνασμός και όχι “νέος πατριωτισμός”».
Ολόκληρη η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά
«Οι δηλώσεις Μπίστη – Σιακαντάρη για τα ελληνοτουρκικά, και ειδικά για το καλώδιο στην Κάσο, αποδεικνύουν ότι, είτε ως ΣΥΡΙΖΑ, είτε ως ΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος.
Το να υποστηρίζει κάποιος ότι η πόντιση του καλωδίου στην Κάσο είναι μονομερής ενέργεια της Ελλάδας, είναι κατευνασμός και όχι “νέος πατριωτισμός”.
Αμετανόητος για την εθνικά απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών ο κ. Τσίπρας “βάζει πλάτη” και για τις “Πρέσπες του Αιγαίου”. Φυσικά, ο κ. Γεραπετρίτης -σε τηλεοπτική του συνέντευξη- όχι μόνο δεν αποδοκίμασε αυτές τις θέσεις, αλλά δεν είπε λέξη.
Αποδεικνύεται ότι τα μόνα “ήρεμα νερά” στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα…»