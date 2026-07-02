Αντώνης Σαμαράς κατά Αλέξη Τσίπρα: Αμετανόητος για τη Συμφωνία των Πρεσπών βάζει πλάτη και για τις «Πρέσπες του Αιγαίου»

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Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις δηλώσεις των στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Νίκου Μπίστη και Γιώργου Σιακαντάρη για τα ελληνοτουρκικά, εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς με ανάρτησή του στο Facebook, το μεσημέρι της Πέμπτης (2.7.26).

«Οι δηλώσεις Μπίστη – Σιακαντάρη για τα ελληνοτουρκικά, και ειδικά για το καλώδιο στην Κάσο, αποδεικνύουν ότι, είτε ως ΣΥΡΙΖΑ, είτε ως ΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος», γράφει στην ανάρτησή του ο Αντώνης Σαμαράς και συνεχίζει:

«Το να υποστηρίζει κάποιος ότι η πόντιση του καλωδίου στην Κάσο είναι μονομερής ενέργεια της Ελλάδας, είναι κατευνασμός και όχι “νέος πατριωτισμός”».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά

«Οι δηλώσεις Μπίστη – Σιακαντάρη για τα ελληνοτουρκικά, και ειδικά για το καλώδιο στην Κάσο, αποδεικνύουν ότι, είτε ως ΣΥΡΙΖΑ, είτε ως ΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος.

Το να υποστηρίζει κάποιος ότι η πόντιση του καλωδίου στην Κάσο είναι μονομερής ενέργεια της Ελλάδας, είναι κατευνασμός και όχι “νέος πατριωτισμός”.

Αμετανόητος για την εθνικά απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών ο κ. Τσίπρας “βάζει πλάτη” και για τις “Πρέσπες του Αιγαίου”. Φυσικά, ο κ. Γεραπετρίτης -σε τηλεοπτική του συνέντευξη- όχι μόνο δεν αποδοκίμασε αυτές τις θέσεις, αλλά δεν είπε λέξη.

Αποδεικνύεται ότι τα μόνα “ήρεμα νερά” στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα…»