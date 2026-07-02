Κραουνάκης στον Realfm 97,8 για την «Λυσιστράτη»: Το έργο είναι γραμμένο για τις γυναίκες

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Ο Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε στον Realfm 97,8 και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου για την πολυσυζητημένη «Λυσιστράτη».

Μετά από δύο κατάμεστες παραστάσεις στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, η «Λυσιστράτη» του Σταμάτη Κραουνάκη ανεβαίνει για μία μοναδική βραδιά, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς με τη μουσική της δύναμη, τη σατιρική τόλμη και τη σύγχρονη ματιά της πάνω στο αριστοφανικό έργο, παρουσιάζεται τώρα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, προσκαλώντας το κοινό να ζήσει μια ξεχωριστή θεατρική εμπειρία.

«Είναι σχέδιο ετών, με κυνηγάει πολλά χρόνια. Από το 1986» ανέφερε για τη «Λυσιστράτη». «Για χρόνια δούλεψα το λιμπρέτο. Η ιδέα είναι συγκεκριμένη» πρόσθεσε.

«Να ξαναγαπήσουμε τον τόπο μας» ήταν το μήνυμα του συνθέτη. «Θα πάμε όσο μας παίρνει και όπου μας παίρνει. Το έργο είναι γραμμένο για τις γυναίκες. Κάνω τις γυναίκες θεές με Θ κεφαλαίο» πρόσθεσε.

Ακούστε το ηχητικό: