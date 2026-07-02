Κραουνάκης στον Realfm 97,8 για την «Λυσιστράτη»: Το έργο είναι γραμμένο για τις γυναίκες

Ο Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε στον Realfm 97,8 για την πολυσυζητημένη «Λυσιστράτη», μια παράσταση που μετά από δύο κατάμεστες εμφανίσεις στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, ανεβαίνει για μία μοναδική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στις 15 Ιουλίου. Ο συνθέτης χαρακτήρισε το έργο ως ένα σχέδιο ετών που τον κυνηγάει από το 1986, τονίζοντας ότι είναι γραμμένο για τις γυναίκες και μεταφέρει το μήνυμα να ξαναγαπήσουμε τον τόπο μας.

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ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε στον Realfm 97,8 για την πολυσυζητημένη «Λυσιστράτη», η οποία κέρδισε κοινό και κριτικούς με τη μουσική της δύναμη και τη σύγχρονη ματιά της.
  • Η παράσταση, μετά από δύο κατάμεστες εμφανίσεις στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, ανέβηκε για μία μοναδική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, την Τετάρτη 15 Ιουλίου.
  • Ο Σταμάτης Κραουνάκης μετέφερε το μήνυμα «Να ξαναγαπήσουμε τον τόπο μας» και πρόσθεσε ότι «Το έργο είναι γραμμένο για τις γυναίκες. Κάνω τις γυναίκες θεές με Θ κεφαλαίο».

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Ο Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε στον Realfm 97,8 και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου για την πολυσυζητημένη «Λυσιστράτη».

Μετά από δύο κατάμεστες παραστάσεις στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, η «Λυσιστράτη» του Σταμάτη Κραουνάκη ανεβαίνει για μία μοναδική βραδιά, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς με τη μουσική της δύναμη, τη σατιρική τόλμη και τη σύγχρονη ματιά της πάνω στο αριστοφανικό έργο, παρουσιάζεται τώρα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, προσκαλώντας το κοινό να ζήσει μια ξεχωριστή θεατρική εμπειρία.

«Είναι σχέδιο ετών, με κυνηγάει πολλά χρόνια. Από το 1986» ανέφερε για τη «Λυσιστράτη». «Για χρόνια δούλεψα το λιμπρέτο. Η ιδέα είναι συγκεκριμένη» πρόσθεσε.

«Να ξαναγαπήσουμε τον τόπο μας» ήταν το μήνυμα του συνθέτη. «Θα πάμε όσο μας παίρνει και όπου μας παίρνει. Το έργο είναι γραμμένο για τις γυναίκες. Κάνω τις γυναίκες θεές με Θ κεφαλαίο» πρόσθεσε.

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