Δένδιας για Καραλή: «Μια νέα μεγάλη διάκριση που τιμά την Ελλάδα και το Πολεμικό Ναυτικό»

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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συνεχάρη τον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, έπειτα από τον συναρπαστικό τελικό του επί κοντώ στο Μπέρμιγχαμ.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε τον Καραλή «Σημαιοφόρο Ολυμπιονίκη του Πολεμικού Ναυτικού» και εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια για τη νέα μεγάλη επιτυχία του Έλληνα πρωταθλητή.

«Μια νέα μεγάλη διάκριση που τιμά την Ελλάδα και το Πολεμικό Ναυτικό και επιβεβαιώνει τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων αθλητών του αγωνίσματος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.