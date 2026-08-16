Απογοητευμένη η Τζένγκο: «Ήμουν απαράδεκτη σήμερα, ντρέπομαι κιόλας γιατί ξέρω τι μπορώ να κάνω»

Η Ελίνα Τζένγκο δεν κατάφερε να παρουσιάσει τον καλό της εαυτό στον τελικό του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, ολοκληρώνοντας την παρουσία της στη διοργάνωση στην 11η θέση.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε καλύτερη επίδοση στα 54,01 μ. και, μετά τις τρεις πρώτες προσπάθειες, έμεινε εκτός συνέχειας.

Η Τζένγκο εμφανίστηκε ιδιαίτερα απογοητευμένη στη μεικτή ζώνη, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για την εμφάνισή της και ασκώντας σκληρή κριτική στον εαυτό της.

Όσα δήλωσε η Τζένγκο:

«Ήμουν απαράδεκτη σήμερα. Δεν ήταν εμφάνιση αντάξια των δυνατοτήτων μου και πραγματικά ντρέπομαι. Δεν θεωρώ ότι είμαι υπερβολικά αυστηρή με τον εαυτό μου, γιατί γνωρίζω πολύ καλά τι μπορώ να πετύχω. Είμαι πολύ απογοητευμένη, όμως αυτό είναι ο αθλητισμός. Ό,τι έγινε, έγινε και πλέον πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ελληνίδα αθλήτρια.