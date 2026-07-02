Παναγιώτης Νέστορας: Συγκινεί για τη σύζυγό του, Βάγια – «Πήγε να βρει την κόρη μας, Νικολέτα, θα σε θυμάμαι πάντα γυναίκα μου γλυκιά»

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Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης για τον θάνατο της γυναίκας του μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη.

Η Βάγια Νέστορα ήταν η μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται τραυματισμένη στο νοσοκομείο μετά την εμπρηστική επίθεση.

Ο κ. Παναγιώτης Νέστορας έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του:

«Σήμερα, μετά το δολοφονικό χτύπημα των ανόητων μπαχαλάκηδων, αναρχικών και φοβητσιάρηδων

Αποχαιρετώ τη γυναίκα μου Βάγια,

για τη χώρα των αγγέλων, μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς … Ήταν Μητέρα, σύζυγος για 47 χρόνια, αντιμετωπίζοντας μαζί, τις χαρές και τις λύπες…

Πήγε να βρει την κόρη μας, Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε να της πει τα νέα για τον γιο της… Πόσο καλό παιδί είναι και πόσο σε αγαπούσε.

Θα σε θυμάμαι πάντα γυναίκα μου γλυκιά, σε κάθε ενέργειά μου θα έχω την απάντησή σου…

Εγώ και η κόρη σου Αφροδίτη είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για Εσένα, θα συνεχίσουμε ενωμένοι και θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας έχοντας τα δικά μας Αστέρια για να μας προσέχουν..

Σε αγαπώ…».