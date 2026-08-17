Σαν σήμερα 17 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1807: Το «Κλέρμον», το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Ρόμπερτ Φούλτον, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Χάντσον.

Το «Κλέρμον», το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Ρόμπερτ Φούλτον, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Χάντσον. 1833: Με βασιλικό διάταγμα απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα.

Με βασιλικό διάταγμα απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. 1918: Ιδρύεται η Εταιρεία της Θούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας, που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του Ναζισμού στην εξουσία.

Ιδρύεται η Εταιρεία της Θούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας, που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του Ναζισμού στην εξουσία. 1944: Μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά, με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αιχμαλώτους.

Μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά, με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αιχμαλώτους. 1973: Οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους «Angie».

Οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους «Angie». 2004: Ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών του τζούντο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

Γεννήσεις

1601: Πιερ ντε Φερμά, Γάλλος μαθηματικός, γνωστός για το θεώρημα που φέρει το όνομά του. (Θαν. 12/1/1665)

Πιερ ντε Φερμά, Γάλλος μαθηματικός, γνωστός για το θεώρημα που φέρει το όνομά του. (Θαν. 12/1/1665) 1938: Θεόδωρος Πάγκαλος, Έλληνας πολιτικός (ΠΑΣΟΚ). (Θαν. 31/5/2023)

Θεόδωρος Πάγκαλος, Έλληνας πολιτικός (ΠΑΣΟΚ). (Θαν. 31/5/2023) 1943: Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αμερικανός ηθοποιός.

Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αμερικανός ηθοποιός. 1958: Μπελίντα Καρλάιλ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια (The Go-Go’s)

Μπελίντα Καρλάιλ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια (The Go-Go’s) 1960: Σον Πεν, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Σον Πεν, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης. 1977: Τιερί Ανρί, Γάλλος ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι