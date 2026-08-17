Σαν σήμερα 17 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Σαν σήμερα, στις 17 Αυγούστου 1943, γεννήθηκε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης ο σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός, Ρόμπερτ Ντε Νίρο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σαν σήμερα το 1833, με βασιλικό διάταγμα απαγορεύτηκε η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα.
  • Το 1973, οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν τη μεγάλη επιτυχία τους «Angie».
  • Το 2004, ο Ηλίας Ηλιάδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο τζούντο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1807: Το «Κλέρμον», το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Ρόμπερτ Φούλτον, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Χάντσον.
  • 1833: Με βασιλικό διάταγμα απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα.
  • 1918: Ιδρύεται η Εταιρεία της Θούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας, που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του Ναζισμού στην εξουσία.
  • 1944: Μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά, με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αιχμαλώτους.
  • 1973: Οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους «Angie».
  • 2004: Ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών του τζούντο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

Γεννήσεις

  • 1601: Πιερ ντε Φερμά, Γάλλος μαθηματικός, γνωστός για το θεώρημα που φέρει το όνομά του. (Θαν. 12/1/1665)
  • 1938: Θεόδωρος Πάγκαλος, Έλληνας πολιτικός (ΠΑΣΟΚ). (Θαν. 31/5/2023)
  • 1943: Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αμερικανός ηθοποιός.
  • 1958: Μπελίντα Καρλάιλ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια (The Go-Go’s)
  • 1960: Σον Πεν, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης.
  • 1977: Τιερί Ανρί, Γάλλος ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι

  • 1850: Χοσέ ντε Σαν Μαρτίν, Νοτιοαμερικάνος επαναστάτης από την Αργεντινή. (Γεν. 25/2/1778)
  • 1969: Λούντβιχ Μις Βαν Ντερ Ρόε, Γερμανός αρχιτέκτονας, που έκανε σπουδαία καριέρα στις ΗΠΑ και αναδείχτηκε ως ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα. (Γεν. 27/3/1886)
  • 1998: Έλλη Σουγιουλτζόγλου – Σεραϊδάρη, Ελληνίδα φωτογράφος, γνωστή ως Nelly’s. (Γεν. 1899)
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