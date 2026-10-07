Έκρηξη σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου – Δύο άτομα προληπτικά στο νοσοκομείο

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Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 21:00 σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας στου Ζωγράφου, προκαλώντας υλικές ζημιές στο διαμέρισμα και στους κοινόχρηστους χώρους του κτηρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αρχική εικόνα από το σημείο έδειχνε ότι η έκρηξη ενδεχομένως να συνδέεται με οικιακή συσκευή.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να ελεγχθεί το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού. Από τον έλεγχο, ωστόσο, δεν προέκυψε κάποιο ύποπτο εύρημα.

Μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας του ΤΕΕΜ, την προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού ανέλαβε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Από το περιστατικό δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο.

Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές στις πόρτες της πολυκατοικίας, καθώς και στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη εξακρίβωση των αιτιών της έκρηξης.