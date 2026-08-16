Φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στη Λάρισα – Ήχησε το 112 λόγω καπνών

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Φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στην θέση “Μεγάλη Βάδα” του δήμου Κιλελέρ, στη Λάρισα Θεσσαλίας εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:30 Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Λάρισας.

Ήχησε το 112 λόγω καπνών

Στις 21:05, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, προκειμένου να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας λόγω των καπνών.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.