Ιράν κατά Τραμπ: «Θα σου σπάσουμε τα πόδια» – Αμοιβή 30.000 δολαρίων για κάθε νεκρό Αμερικανό στρατιώτη

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Η ιρανική στρατιωτική ηγεσία εξαπέλυσε ευθείες προσωπικές απειλές κατά του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στον ισχυρισμό του ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να μετατρέψουν τα Στενά του Ορμούζ σε «αμερικανικό έδαφος».

Αντιδρώντας στις εμπρηστικές δηλώσεις του Τραμπ, ο υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί, εκ των κορυφαίων στρατιωτικών διοικητών του Ιράν, δήλωσε ότι το να αστειεύεται κανείς με μια τέτοια κίνηση αποτελεί «μεγάλο λάθος», καθώς το Ιράν διαθέτει μαχητές που θα «σου σπάσουν τα πόδια».

Ο ίδιος ισχυρίστηκε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν «ουσιαστικά εκδιωχθεί» από την περιοχή και δεν θα τους επιτραπεί πλέον η είσοδος στα Στενά του Ορμούζ.



Νωρίτερα, Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν καλέσει τον Λευκό Οίκο να «αποδεχθεί την πραγματικότητα της ήττας».

Χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια ειρηνευτική συμφωνία, ο Χαταμί ανακοίνωσε επίσης επικήρυξη ύψους 30.000 δολαρίων για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που θα συλλαμβάνεται ή θα σκοτώνεται.

«Δεδομένου του μεγάλου όγκου αιτημάτων για συμμετοχή στο οικονομικό τζιχάντ, καταρτίστηκε ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο, για κάθε άτομο που σκοτώνει ή συλλαμβάνει και παραδίδει έναν Αμερικανό εισβολέα, ο Στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, με τη στήριξη των αγαπημένων μας προσώπων που συμμετέχουν στο οικονομικό τζιχάντ και υπό τη δική του εγγύηση, θα λαμβάνει δώρο ισόποσο με 30.000 δολάρια ή 5 δισεκατομμύρια Τομάν», δήλωσε ο Χαταμί.

«Το όπλο οποιουδήποτε ατόμου καταφέρει να σκοτώσει έναν Αμερικανό εισβολέα θα αγοράζεται στη διπλάσια τιμή και το άτομο θα λαμβάνει ένα νέο όπλο. Το όπλο του ατόμου θα διατηρείται επίσης σε μουσείο που πρόκειται να δημιουργηθεί», πρόσθεσε.

Ο Ιρανός στρατιωτικός διοικητής απηύθυνε παράλληλα αυστηρή προειδοποίηση προς τις αμερικανικές δυνάμεις και τις βάσεις τους σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

«Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν οι αμερικανικές βάσεις να επιστρέψουν στο προηγούμενο καθεστώς τους, και το Ιράν δεν θα επιτρέψει ποτέ να δημιουργηθούν στη γειτονιά μας κέντρα που έχουν ως στόχο να απειλήσουν το ισλαμικό Ιράν», τόνισε.

«Ο μόνος δρόμος είναι να αποχωρήσουν οι Αμερικανοί από την περιοχή. Έχουν ουσιαστικά απελαθεί και δεν τους επιτρέπεται πλέον η είσοδος στον Περσικό Κόλπο, τη Θάλασσα του Ομάν και τα Στενά του Ορμούζ. Έχουμε νικήσει σε αυτό το μονοπάτι και εδραιώνουμε τη νίκη μας».

«Έδαφος των ΗΠΑ» το Ορμούζ

Οι τοποθετήσεις αυτές ακολούθησαν τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κρίσιμη αυτή θαλάσσια πύλη του Κόλπου θα αποτελέσει κάποια στιγμή «έδαφος των ΗΠΑ».

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε: «Αφού τελειώσουμε με τη συντριβή του Ιράν —το οποίο υφίσταται πολύ βαριά ήττα— πολύ σύντομα θα ανακηρύξω τα Στενά του Ορμούζ έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών».

“Pretty soon I’ll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.” President Trump floats a dramatic move involving the strategically critical waterway as he says Iran is being “very badly defeated.” pic.twitter.com/zXJhCfOIqH — Fox News (@FoxNews) August 14, 2026



«Ουσιαστικά, αυτό ακριβώς είναι. Έχουμε τον αποκλεισμό. Κανένα πλοίο δεν περνάει αν δεν το θέλουμε εμείς», πρόσθεσε.

Κρίση στον Περσικό Κόλπο

Πριν από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν νωρίτερα φέτος (28 Φεβρουαρίου), τα Στενά του Ορμούζ αποτελούσαν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου.

Ωστόσο, από την έναρξη του πολέμου, η διέλευση έχει καταστεί εξαιρετικά δύσκολη, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις διακόπηκε πλήρως.

Η αναταραχή αυτή προκάλεσε ισχυρούς κλυδωνισμούς στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να εκτινάσσονται εν μέσω ανησυχιών για την επάρκεια της προσφοράς.