Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο με τον νεκρό αστυνομικό – Ψάχνουν για δεύτερο πρόσωπο

Το ενδεχόμενο να υπήρχε συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο του 34χρονου και να τον εγκατέλειψε αβοήθητο μέσα στη νύχτα εξετάζουν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Απαντήσεις στα ερωτήματα που προέκυψαν από τον θάνατο του 34χρονου αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο, προσπαθούν να δώσουν οι συνάδελφοί του που έχουν αναλάβει την έρευνα προκειμένου να φωτίσουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

Ο ιατροδικαστής, που πραγματοποίησε τη νεκροτομή στο πτώμα του άτυχου αστυνομικού, δεν βλέπει σημάδια εγκληματικής ενέργειας, αποδίδοντας τον θάνατό του σε παθολογικά αίτια και συγκεκριμένα σε οξύ πνευμονικό οίδημα και πνευμονική εμβολή. Κατά συνέπεια, το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας προφανώς και απομακρύνεται χωρίς ωστόσο να βγαίνει από το «κάδρο» των ερευνών, μέχρι να ολοκληρωθούν οι ιστολογικές και οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Μόλις συμβεί αυτό, οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση θα έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για τα αίτια θανάτου αλλά και για τον μηχανισμό που τον προκάλεσε.

Το κρίσιμο ερώτημα

Ωστόσο το μυστήριο παραμένει, καθώς ο 34χρονος που υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Πεζών Περιπολιών, ήταν καθ’ όλα υγιής όπως καταθέτουν συγγενείς αλλά και συνάδελφοί του, ενώ παράλληλα ήταν τυπικός και αποτελεσματικός στην υπηρεσία του, χωρίς μάλιστα να δημιουργεί το παραμικρό πρόβλημα. Τι οδήγησε λοιπόν το βράδυ της Κυριακής προς ξημέρωμα Δευτέρας τον αστυνομικό να κινηθεί σε απόμερο σημείο στον Άγιο Δημήτριο με συμβατικό υπηρεσιακό όχημα, το οποίο ήταν χρεωμένο στο όνομά του;

Επίσης, γιατί κατά τη στάση του υπηρεσιακού αυτοκινήτου στη συγκεκριμένη οδό, ο νέος σε ηλικία αξιωματικός κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ -τζιν συγκεκριμένα- με κλειδωμένες τις πόρτες και ανεβασμένα τα παράθυρα; Υπήρχε άλλο άτομο στο αυτοκίνητο και αν ναι, όταν ο 34χρονος υπέστη το παθολογικό επεισόδιο τον βοήθησε ή τον εγκατέλειψε αβοήθητο;

Αυτά είναι ορισμένα από τα πολλά ερωτήματα στα οποία προσπαθούν να δώσουν μια απάντηση οι ερευνητές της Αστυνομίας, ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις συνθήκες θανάτου, αλλά και για τα αίτια που οδήγησαν εκείνο το βράδυ τον 34χρονο αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο. Οι αστυνομικοί θεωρούν πως το σχεδόν άδειο μπουκάλι με το αλκοόλ που βρέθηκε στο εσωτερικό του υπηρεσιακού οχήματος ίσως δώσει κατεύθυνση στις έρευνες.

Λόγω του συγκεκριμένου ευρήματος οι αξιωματικοί εξετάζουν με σοβαρότητα το ενδεχόμενο ο αστυνομικός εκείνο το βράδυ να ενήργησε κάτω από το καθεστώς έντονης συναισθηματικής φόρτισης από κάποιο σοβαρό γεγονός που τον είχε συγκλονίσει. Γι’ αυτόν τον λόγο ίσως να κατανάλωσε το αλκοόλ, που ενδεχομένως του προκάλεσε την πνευμονική εμβολή σε συνδυασμό με τη ζέστη που επικρατούσε εκείνο το βράδυ στην Αθήνα.

Αλλωστε, όπως αναφέρει ο ιατροδικαστής στο πόρισμά του, η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, είναι δυνατόν να προκαλέσει παθολογικό επεισόδιο που να επιφέρει στο τέλος τον θάνατο. Την εξαφάνισή του δήλωσε το πρωί τις Δευτέρας η σύντροφός του, επίσης αστυνομικός, η οποία κατέθεσε πως τίποτε δεν τον απασχολούσε, ήταν απόλυτα καλά στην υγεία του και έφυγε το απόγευμα της Κυριακής από το σπίτι τους προκειμένου να μεταβεί στην υπηρεσία του.

Το επόμενο πρωινό, όταν η ίδια διαπίστωσε πως δεν επέστρεψε από την υπηρεσία του, αμέσως πήρε στο κινητό του τηλέφωνο το οποίο χτύπησε κανονικά, χωρίς όμως ποτέ να λάβει κάποια απάντηση, παρά τις επίμονες κλήσεις της.

Οι αστυνομικοί, που πραγματοποίησαν τις πρώτες έρευνες, έφτασαν στο σημείο που είχε σταθμεύσει το υπηρεσιακό του αυτοκίνητο από το στίγμα που έδινε το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο μέχρι και εκείνη την ώρα ήταν ενεργό. Ηδη το όχημα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να διερευνηθεί για αποτυπώματα και γενετικό υλικό ατόμου, που ενδεχομένως εκείνη την ώρα βρισκόταν μαζί με τον αστυνομικό.

Παράλληλα, μέσω της άρσης απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών επιχειρείται να διαπιστωθεί εάν και με ποιον ή ποιους είχε επικοινωνία το επίμαχο βράδυ ο 34χρονος αξιωματικός.