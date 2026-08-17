Καβάλα: Συνελήφθη 80χρονος για εμπρησμό από πρόθεση

Ένας 80χρονος συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρησμό από πρόθεση, αφού έβαλε φωτιά σε ξηρά χόρτα στην περιοχή Διπόταμος την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026. Ο συλληφθείς ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζει τις εντατικές έρευνες για εμπρηστικές ενέργειες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 80χρονος συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρησμό από πρόθεση.
  • Ο 80χρονος έβαλε φωτιά με πρόθεση σε ξηρά χόρτα, ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι αμείλικτο απέναντι σε κάθε εμπρηστική ενέργεια από πρόθεση, η οποία θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας 80χρονος συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρησμό από πρόθεση. Η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμος, ήταν άμεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ημεδαπός, ηλικίας 80 ετών, έβαλε φωτιά με πρόθεση, με τη χρήση γυμνής φλόγας, σε ξηρά χόρτα, περί ώρα 19:25, χθες Κυριακή 16 Αυγούστου 2026.

Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Καβάλας, για εμπρησμό από πρόθεση.

Ο συλληφθείς κρατείται, ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 16 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 722 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.152.891,95 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 302 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 271 (89,74%) είναι από αμέλεια και οι 31 (10,26%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι αμείλικτο απέναντι σε κάθε εμπρηστική ενέργεια από πρόθεση, η οποία θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Κάθε τέτοια ενέργεια διερευνάται εξονυχιστικά και οι υπαίτιοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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