Το σόι σου: Τροχαίο ατύχημα για την Μπέλα, απόψε στις 21:00

Ένας άντρας πέφτει στο καπό της Μπέλας και όλοι οι Χαμπέοι γίνονται άνω κάτω στο αποψινό επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου” στις 21:00 στον Alpha.
Ενθουσιασμός επικρατεί σε Αιγάλεω και Κουκάκι: η Σάντρα ετοιμάζεται για τη πρώτη της συνέντευξη για δουλειά, ενώ η Μπέλα οδεύει σε συνάντηση με εκδότη προκειμένου να πουλήσει το μυθιστόρημά της.
Κι ενώ όλα προμηνύονται θετικά για τα παιδιά και τα εγγόνια των Χαμπέων, η Μπέλα επιστρέφει στο σπίτι με τον Χρήστο (Γιώργος Ζυγούρης), το παρά λίγο… τροχαίο της!
Κι ενώ, ευτυχώς για εκείνη, ο Χρήστος εκτός από εμφανίσιμος είναι και συγκαταβατικός, οι Χαμπέοι δοκιμάζουν πραγματικά τις αντοχές του: οι φωνές του Βαγγέλη, τα παρακάλια του Σάββα, τα νεύρα του Διονύση, κι ένας χυμός με γεύση τζίντζερ και κρεμμύδι, αποτελούν πραγματικές δοκιμασίες για τον Χρήστο.
Η Μπέλα, όμως, είναι σίγουρη πως ο Χρήστος τα υπομένει όλα αυτά για χάρη της. Ίσως επιτέλους ο έρωτας να της ήρθε ουρανοκατέβατος… στο καπό του αυτοκινήτου!
Όταν ο Χρήστος θα εξαφανιστεί στα καλά καθούμενα, η Μπέλα θα τα βάλει με τον εαυτό της και τον ενθουσιασμό της. Η ζωή, όμως, έχει άλλα σχέδια για εκείνη…
Το μυθιστόρημα της Μπέλας
Τα «3 αδέλφια» τα «5 αδέλφια» και ο Μιχάλης…
«Ό,τι θες εσύ Μπέλα μου»
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