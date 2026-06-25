Το σόι σου: Η Αλεξάνδρα ανακαλύπτει τη δίδυμη ψυχή της

Οι Τριαντάφυλλοι γίνονται άνω κάτω μετά την ανακάλυψη της… Πηνελόπης Βοϊβόγκα στο νέο επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Η Αλεξάνδρα ανακαλύπτει πως πριν πολλά χρόνια στο οικόπεδο του σπιτιού της έμενε μια διάσημη εικαστικός του προηγούμενου αιώνα, η Πηνελόπη Βοϊβόγκα. Αυτή η πληροφορία φυσικά δεν την αφήνει ανεπηρέαστη, ειδικά όταν αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι έχει πολλά κοινά στοιχεία με την “προκάτοχο” της.

Σταδιακά αρχίζει να παθαίνει μια μορφή εμμονής με οτιδήποτε αφορά τη Βοϊβόγκα και τότε εμφανίζονται η Μπέλα, ένα μέντιουμ, μια σφαίρα και ένας αστυνομικός για να αποτελειώσουν την κατάσταση…

Η σύνδεση με τη δίδυμη ψυχή

Επίκληση της Βοϊβόγκα

Τα κοινά Αλεξάνδρας – Μπέλας

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