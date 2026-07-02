Θεσσαλονίκη: «Η Αγάπη δεν πεθαίνει, επιμένει και πάντα νικά» – Το συγκλονιστικό μήνυμα φίλης της Αφροδίτης Νέστορα για τον θάνατο της μητέρας της

Ένα ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένο μήνυμα, μέσα από το οποίο αποτυπώνει τον χαρακτήρα, την πορεία και την ανιδιοτελή διάθεση προσφοράς της Αφροδίτης Νέστορα, δημοσίευσε η στενή της φίλη, Χρύσα Μπαρτζώκα, μετά από την τραγική απώλεια της μητέρας της, στην εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία, όπου διέμεναν στη Θεσσαλονίκη.

Στην ανάρτησή της, η Χρύσα Μπαρτζώκα, αναφέρεται στη διαδρομή της Αφροδίτης Νέστορα μετά την απώλεια της αδελφής της, υπογραμμίζοντας «ότι αφιέρωσε τη ζωή της στην υποστήριξη ανθρώπων που έχουν ανάγκη, δημιουργώντας το project «RED-Y» και επιλέγοντας την πολιτική ως μέσο για να υλοποιήσει το όραμά της».

Παράλληλα, εκφράζει την οργή της για την τραγωδία, τονίζοντας «ότι η βία στέρησε τη ζωή μιας γυναίκας, που στάθηκε δίπλα σε έναν άνθρωπο αφιερωμένο στην κοινωνική προσφορά».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Χρύσας Μπαρτζώκα:

«Η αδερφή-Φίλη μου Αφροδίτη Νέστορα από τότε που έχασε την αδερφή της έχει αφιερώσει την ζωή της – τη δική της και των γονιών της- στην κυριολεξία στη μέγιστη προσπάθεια που μπορεί να καταφέρει. Άνθρωπος να δώσει ζωή σε όποιον αντιμετωπίζει πρόβλημα. Έτσι δημιούργησε και το RED-Y. Ο δρόμος για να το καταφέρει στάθηκε η πολιτική.

Αυτός ήταν κι ο λόγος που σκοτώσατε εσκεμμένα τη μάνα που έφερε αυτό το πλάσμα στη ζωή μας για να προσφέρει και μόνο. Τίποτα δεν θα βελτιώσει τη δική σας ζωή στερώντας Ανθρώπους που το μόνο που προσπαθούν είναι να είναι χρήσιμοι.

Η μαμά Βάγια, η αδερφή της Νικολέτα θα ζουν μέσα από όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι στο πλάι σου πάντα για πάντα και στηρίζουν το έργο σου Αφροδίτη Νέστορα. Είναι τόσο πολλοί.

Η ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ, ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΙΚΑ.»