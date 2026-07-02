Νίκος Παππάς: Αυτονόητο ότι ο Σωκράτης Φάμελλος θα πρέπει να σκεφτεί τον ρόλο του

«Με μια συνθήκη συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη. Υπάρχει πάρα πολύ δυναμικό και στην κοινωνία αλλά και στελεχιακό δυναμικό που περιμένει ένα σήμα συνέχειας», υπογράμμισε ο Νίκος Παππάς στη συνέντευξή του στον Status FM και τους δημοσιογράφους Δημήτρη Βενιέρη και Βιργινία Δημαρέση, τονίζοντας ότι η επόμενη ημέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία περνά μέσα από την ενότητα, τη θεσμική σοβαρότητα και τη συστηματική εκλογική προετοιμασία.

Ο βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών του κόμματος επισήμανε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση πως «είναι αυτονόητο» ότι ο Σωκράτης Φάμελλος θα πρέπει να σκεφτεί τον ρόλο του,

καθώς «ο ίδιος με τις δηλώσεις του έχει εγείρει ερωτηματικά σε σχέση με τις αρμοδιότητες που είναι διατεθειμένος να ασκήσει».

«Χρειάζονται καθαρές κουβέντες από όλους»

Αναφερόμενος στην πορεία του κόμματος, σημείωσε ότι «το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιήσαμε μέχρι στιγμής έδειξε τα όριά του». Είπε, επίσης, ότι «είμαστε σε μια νέα φάση», μετά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, και υπογράμμισε πως «χρειάζονται καθαρές κουβέντες από όλους. Ειδικά από όσους κρατούν για τον ΣΥΡΙΖΑ θέσεις θεσμικής ευθύνης. Και αυτό αφορά από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο».

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητα δεν είναι η όξυνση της εσωκομματικής αντιπαράθεσης. «Δεν είναι ώρα για τέτοια. Είναι η ώρα για συνεννόηση, συλλογική ηγεσία και εκλογική προετοιμασία», ανέφερε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «αν το κόμμα μας αποκτήσει μια ομαλότητα στη δημόσια εκφώνησή του, δηλαδή βεβαιώσει το εκλογικό σώμα για τη συνέχεια, την παρουσία του και την υποστήριξη του προγράμματός του, θα έχει και δημοσκοπικά και εκλογικά ποσοστά».