Φωτιά στο Κορωπί – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική στις 12.00 το μεσημέρι της Δευτέρας καθώς ξέσπασε φωτιά στο Κορωπί και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αργιθέας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς στην περιοχή υπάρχουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις και διάσπαρτα οικήματα.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 17 οχήματα και 3 ομάδες δασοκομάντος.

Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργιθέα στο δήμο Σπατών – Αρτέμιδας. Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 17 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σπατών Αρτέμιδας.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Ήχησε το 112

Για τη φωτιά ήχησε το 112 όπου ενημέρωνε τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.