Ουκρανία: Έπληξε το τέταρτο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας και γέφυρα ανεφοδιασμού στο κατεχόμενο Λουχάνσκ

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Η Ουκρανία εξαπέλυσε τη νύχτα της Τετάρτης πλήγματα εναντίον ενός από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Ρωσίας, αλλά και στρατιωτικών στόχων στα κατεχόμενα εδάφη, μεταξύ των οποίων μια σιδηροδρομική γέφυρα στο Λουχάνσκ, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν το διυλιστήριο Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez στην πόλη Κστόβο της περιφέρειας Νίζνι Νόβγκοροντ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη «μείωση του στρατιωτικού και οικονομικού δυναμικού της Ρωσίας».

Πρόκειται για το τέταρτο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Ρωσίας και τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό βενζίνης της χώρας, με ετήσια δυναμικότητα επεξεργασίας περίπου 17 εκατομμυρίων μετρικών τόνων αργού πετρελαίου. Παράγει επίσης ντίζελ, καύσιμα αεροσκαφών, λιπαντικά και άλλα πετρελαϊκά προϊόντα, μεταξύ των οποίων και προμήθειες που χρησιμοποιεί ο ρωσικός στρατός, αναφέρει το Kyiv Independent.

Προκλήθηκε πυρκαγιά στο διυλιστήριο

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανέφερε ότι από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις και υπέστη ζημιές η μονάδα πρωτογενούς επεξεργασίας αργού πετρελαίου AVT-6, ενώ η πλήρης έκταση των ζημιών εξακολουθεί να αξιολογείται.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Νίζνι Νόβγκοροντ, Γκλεμπ Νικίτιν, υποστήριξε μέσω Telegram ότι οι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις απέκρουαν ουκρανικές επιθέσεις με drones καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, καταρρίπτοντας 30 εναέριους στόχους. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε.

Το πρακτορείο Reuters είχε μεταδώσει στις 25 Ιουνίου, επικαλούμενο δύο πηγές της πετρελαϊκής βιομηχανίας, ότι το ίδιο διυλιστήριο είχε διακόψει τη λειτουργία του μετά από προηγούμενη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πλήγματα και στα κατεχόμενα εδάφη

Το Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε επίσης ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σιβέρσκι Ντονέτς, κοντά στην κατεχόμενη πόλη Στανίτσια Λουχάνσκα στην περιφέρεια Λουχάνσκ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η γέφυρα χρησιμοποιείται από τις ρωσικές δυνάμεις για τη μεταφορά στρατευμάτων, οπλισμού και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν πλήγματα σε ρωσικό κέντρο διοίκησης και παρατήρησης κοντά στη Βιλσάνα, στην κατεχόμενη περιοχή του Χαρκόβου, καθώς και σε αποθήκη μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά στην Καμιάνκα, στην κατεχόμενη περιοχή της Ζαπορίζια.

Από τις αρχές του 2026, η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας με drones εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, πλήττοντας επανειλημμένα διυλιστήρια και αποθήκες καυσίμων, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για τη στήριξη της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας.