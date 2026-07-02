Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι η παιδική χαρά των ΗΠΑ» – Μετά τις 9 Ιουλίου ο νέος γύρος συνομιλιών

Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, στη Ντόχα, ολοκληρώθηκαν με «θετική προόδο», αναφέρουν το Πακιστάν και το Κατάρ, μεταθέτοντας ωστόσο τον επόμενο γύρο για μετά την κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που θα ολοκληρωθεί στις 9 Ιουλίου.

Διπλωματικό «βήμα μπροστά» στη Ντόχα

Παρά το τεταμένο κλίμα, οι μεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν ανακοίνωσαν τη λήξη των χωριστών επαφών που είχαν με την αμερικανική και την ιρανική πλευρά στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, οι συνομιλίες βασίστηκαν στα αποτελέσματα της Συνόδου της Λίμνης Λουκέρνης.

Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά μέσω της πλατφόρμας X: «Οι μεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν ολοκλήρωσαν σήμερα ξεχωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν στη Ντόχα, με θετική πρόοδο να σημειώνεται σε ζητήματα που σχετίζονται με τις πτυχές του Μνημονίου Συναντίληψης του Ισλαμαμπάντ, χτίζοντας πάνω στα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της Λίμνης Λουκέρνης».

Qatar & Pakistan mediators concluded separate meetings with the US & Iranian negotiators in Doha today, with positive progress made on issues related to the Islamabad Memorandum of Understanding, building on the outcomes of the Lake Lucerne Summit. The parties agreed to continue… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) July 1, 2026



Ο αλ-Ανσάρι πρόσθεσε αναφορικά με τη συνέχεια των επαφών: «Τα μέρη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις κατά την επόμενη περίοδο, με την επόμενη συνάντηση να προγραμματίζεται το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση των νεκρικών πομπών για τον πρώην Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν».

Η δήλωση αυτή εναρμονίζεται πλήρως με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, το οποίο επιβεβαίωσε πως επήλθε συμφωνία για τη συνέχιση των διαβουλεύσεων.

PR No. 160/2026 Qatari and Pakistani Mediatiors Meetings with the US and Iranian Negotiations in Doha Today 🔗⬇️ pic.twitter.com/BXTW9RgiLY — Ministry of Foreign Affairs – Pakistan (@ForeignOfficePk) July 2, 2026

Οι συνομιλίες αυτές διεξήχθησαν λίγες ημέρες μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες είχαν θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τις εν εξελίξει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Τελεσίγραφο για τα Στενά του Ορμούζ

Μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη έχει επιβάλει ουσιαστικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, καθιστώντας όσα πλοία διέρχονται από την περιοχή εν δυνάμει στρατιωτικούς στόχους.

Το Κεντρικό Αρχηγείο Khatam al-Anbiya, το οποίο συντονίζει τις επιχειρήσεις των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, εξέδωσε μια σκληρή ανακοίνωση, προειδοποιώντας ότι όλα τα εμπορικά πλοία υποχρεούνται να ακολουθούν την καθορισμένη από το Ιράν θαλάσσια διαδρομή για την ασφαλή διέλευσή τους, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες.

Στην ανακοίνωση, η οποία μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το στρατιωτικό επιτελείο ξεκαθαρίζει: «Οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στα Στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και ταχεία απάντηση από τις ένοπλες δυνάμεις».

«Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι η παιδική χαρά της επιτιθέμενης Αμερικής, αλλά μάλλον το έδαφος της αδιαμφισβήτητης κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Το Αρχηγείο υπογράμμισε τη σημασία της διόδου για την εθνική ασφάλεια του Ιράν, αναφέροντας: «Η ασφάλεια και η διατήρηση της σταθερότητας αυτού του ζωτικής σημασίας υδάτινου δρόμου αποτελούν την κόκκινη γραμμή των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων του ισλαμικού Ιράν».

Προειδοποίηση για «λάθος υπολογισμούς»

Παράλληλα, έστειλε ένα σαφές μήνυμα αποτροπής προς την Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ, καλώντας τους να αναλογιστούν το μέγεθος των συνεπειών σε περίπτωση νέας επιθετικής ενέργειας.

«Προειδοποιούμε τους εχθρούς ενός ισχυρού Ιράν –ιδιαίτερα τις ΗΠΑ, το σιωνιστικό καθεστώς και τους περιφερειακούς συνεργούς τους– να αποφύγουν οποιονδήποτε λάθος υπολογισμό… Θα πρέπει να σκεφτούν διπλά πριν από οποιαδήποτε απειλή ή επίθεση εναντίον της αγαπημένης μας χώρας».

Το Khatam al-Anbiya κατέληξε τονίζοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων της χώρας: «Δηλώνουμε την πλήρη ετοιμότητά μας να διαφυλάξουμε την ανεξαρτησία, την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».