Γερουλάνος στον Realfm 97,8 για το ΠΑΣΟΚ: Τα κόμματα που δεν είναι διαμαρτυρίας, οφείλουν να έχουν πάντα στόχο τη νίκη – Τι είπε για το Ταμείο Ανάκαμψης

Για το Ταμείο Ανάκαμψης, την οικονομία, τις δημοσκοπήσεις και τον εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Παύλος Γερουλάνος, στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

«Εμείς δεν είπαμε ποτέ για το πού πήγαν τα λεφτά. Εμείς συγκρίναμε το τι έλεγε η κυβέρνηση, όταν έκανε το σχέδιο και τι λέει τώρα, και μέσα από τα λόγια της ίδιας κυβέρνησης, διαπιστώνουμε εκπτώσεις για τις οποίες ζητούμε να εξηγήσουμε γιατί υπάρχουν. Εκπτώσεις οι οποίες μπορεί να είναι καθολική απομάκρυνση ενός έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης ή μπορεί να είναι μερική. Άρα δεν εικάζουμε τίποτα σε αυτή τη φάση. Κάνουμε μια σύγκριση των λεγομένων της κυβέρνησης όταν πρωτοσχεδίασαν το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Και εκεί βλέπουμε μια απόσταση, η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και γεννά πολλά ερωτηματικά. Γιατί ξαφνικά δεν θα γίνει ένα έργο; Γιατί ένα έργο έχει μια έκπτωση και αντί να γίνει όπως είπε η κυβέρνηση στην αρχή, αρχίζει και μειώνει τον στόχο του έργου στην πορεία;

Όλα τα προγράμματα έχουν αναθεωρήσεις, αλλά συνήθως γίνονται οι αναθεωρήσεις για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Εδώ οι αναθεωρήσεις γίνονται για να εξηγήσουμε γιατί πράγματα δεν θα γίνουν. Και το τραγικό είναι ότι αντί έναν τέτοιον απολογισμό να κάνει η κυβέρνηση κάθε έξι μήνες, όπως θα όφειλε μια κυβέρνηση, πρέπει εμείς να κάνουμε τους ντετέκτιβ και να πάμε να βρούμε τα λόγια της ίδιας κυβέρνησης, να κάνουμε τη σύγκριση και να γεννήσουμε τα ερωτήματα, τα οποία καλούμε αύριο τον Υπουργό να απαντήσει» τόνισε ο κ. Γερουλάνος, με αφορμή την παρουσίαση της «Συγκριτικής Μελέτης των Μέτρων ΤΑΑ – πριν και μετά», ενόψει της συζήτησης της επίκαιρης επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για την πορεία του “Ελλάδα 2.0” στη Βουλή.

Σχολιάζοντας την απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Oικονομικών, Nίκου Παπαθανάση, που ανέφερε ότι «η απένταξη ενός έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν συνεπάγεται ούτε ακύρωση ούτε απώλεια χρηματοδότησης», αλλά σημαίνει ότι «επιλέγεται το καταλληλότερο χρηματοδοτικό πλαίσιο ώστε το έργο να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα», ο κ. Γερουλάνος, είπε: «Δεν διαφωνώ σε αυτό, βεβαίως ισχύει, αλλά μπορεί να μας εξηγήσει γιατί απεντάχθηκε ή γιατί πήρε μια μεγάλη έκπτωση; Εγώ δέχομαι ότι αύριο με το επόμενο ΕΣΠΑ, με το μεθεπόμενο ΕΣΠΑ, με το επόμενο Ταμείο Ανάκαμψης θα έχει πάλι η χώρα λεφτά, αλλά θα πρέπει να στερηθεί άλλα πράγματα που χρειάζεται για να κάνει αυτά που δεν έγιναν τώρα. Άρα το ερώτημα είναι αυτά που δεν έγιναν τώρα, γιατί δεν έγιναν; Υπήρχε κάποιο πρόβλημα, υπολογίσαμε λάθος τον σχεδιασμό που κάναμε στην αρχή; Δεν ήρθαν άνθρωποι να πάρουν τον διαγωνισμό; Ήρθε μόνο ένας, ο οποίος ήταν άχρηστος; Τι έγινε και δεν έχουμε αυτά τα οποία μας υποσχέθηκαν στην αρχή ότι θα είχαμε;».

«Κακός ο σχεδιασμός της κυβέρνησης»

Όπως υποστήριξε, πρακτικά υπάρχουν έργα τα οποία θα ολοκληρωθούν μερικώς, και τα οποία θα πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από το επόμενο ΕΣΠΑ, ενώ σημείωσε ότι «κάποια πράγματα δεν θα γίνουν καθόλου, τα οποία είχαν μια αξία».

Ο κ. Γερουλάνος κατηγόρησε την κυβέρνηση «ότι έκανε κακό σχεδιασμό και ότι πάνω στον κακό σχεδιασμό, η ίδια δεν έφερε ούτε καν τα αποτελέσματα που αυτή είχε βάλει σαν στόχο και ρωτάμε γιατί. Στο γιατί όμως, κρύβεται ο διάβολος, στη λεπτομέρεια. Γιατί δεν έχουν συμβεί τα πράγματα. Εκεί θα πρέπει να δώσει η κυβέρνηση πολύ καθαρές απαντήσεις για να ξέρει ο κόσμος τι πήγε λάθος».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κληθείς να σχολιάσει τοποθετήσεις υπουργών που υποστηρίζουν ότι έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά απορρόφησης από το χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και υψηλά ποσοστά παράδοσης έργων, απάντησε: «Δεν είναι έτσι. Ξεκινήσαμε ψηλά και πατήσαμε φρένο. Σήμερα δουλεύουμε κάτω από τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι αυτή είναι η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, λες και ξεχνάει ότι παραλαμβάνει μια χώρα ύστερα από μια πάρα πολύ βαθιά κρίση. Μια χώρα ύστερα από μια τέτοια κρίση, όχι μόνο έχει ανάγκη να απορροφήσει σωστά τα κονδύλια και να γίνουν σωστά τα έργα – να μην απενταχθούν έργα δηλαδή, αλλά έχει και το λεγόμενο ελατήριο για το οποίο συζητάμε πολύ συχνά, ότι ύστερα από μια κρίση, το αποτύπωμα θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο από τα χρήματα που έχει τη διαχείρισή της η κυβέρνηση, καθώς αν στο Ταμείο Ανάκαμψης προσθέσει κανείς και άλλα πακέτα φτάνουμε περίπου τα 90 δισ. ευρώ. Και για να μην χρησιμοποιούμε τα λόγια μιας υπεραισιόδοξης αντιπολίτευσης, πάρτε τα λόγια του ίδιου του Πρωθυπουργού, των ίδιων των αρμοδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μιλούσαν για ανάπτυξη 6% και του ίδιου του Πρωθυπουργού που έλεγε ότι κατά μέσο όρο θα μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη 4%. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό».

«Η κυβέρνηση έκανε μια μεγάλη επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επειδή όμως επέλεξε να απεντάξει τις μπαταρίες, την ενέργεια που παράγουμε, την πουλάμε στους Βούλγαρους που έχουν μπαταρίες. Αν αντί να είχαμε πατήσει τόσο πολύ γκάζι στις ΑΠΕ, είχαμε κρατηθεί λίγο και είχαμε βάλει κάποια από αυτά τα χρήματα, όπως είχε προτείνει και το ΠΑΣΟΚ, να επενδυθούν σε κατοικίες -που είναι μεγάλο πρόβλημα και στις τουριστικές περιοχές αλλά και σε αστικά κέντρα– θα είχαμε αυξήσει την παροχή κατοικιών και θα είχαμε συμπιέσει τις τιμές προς τα κάτω. Είναι επιλογές αυτά τα πράγματα και εκεί είναι που οφείλουμε εμείς να λέμε ποια είναι η επιλογή της κυβέρνησης, τι θα κάναμε εμείς και να συγκρίνει ο κόσμος τι από τα δύο προτιμάει» πρόσθεσε.

Τι είπε για την ακρίβεια

Σχετικά με την ακρίβεια και τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, όπως η «συμφωνία κυρίων» ο κ. Γερουλάνος υπογράμμισε: «Όλα αυτά τα ευχολόγια μέχρι τώρα δεν έχουν λειτουργήσει. Κάθε συμφωνία η οποία θα μπορέσει να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα για την ακρίβεια, να τη χειροκροτήσω, αλλά μέχρι τώρα τίποτα από όλα αυτά δεν έχει λειτουργήσει σωστά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα σούπερ μάρκετ έκαναν εκπτώσεις σε πράγματα που θα έκαναν εκπτώσεις έτσι και αλλιώς. Και το τελικό αποτύπωμα στην ακρίβεια δεν είναι εντυπωσιακό, για να πει κανείς ότι πήραν μία ανάσα τα νοικοκυριά. Αντίθετα, όταν εμείς προτείνουμε πράγματα και για την ακρίβεια ή για θέματα όπως είναι τα κόκκινα δάνεια, η πρώτη κουβέντα της κυβέρνησης είναι ότι είστε λαϊκιστές και έρχονται κάποιους μήνες μετά, κάνουν ακριβώς αυτά που έχουμε προτείνει, ζητώντας να τη χειροκροτήσουμε, όταν έχουμε χάσει και έχουν χάσει τα νοικοκυριά πολύτιμο χρόνο από τους προϋπολογισμούς τους. Λοιπόν, ή είμαστε λαϊκιστές ή καλό είναι να μας ακούνε. Εφόσον κάνουν αυτά που λέμε, έστω και με καθυστέρηση, μήπως να πάρουν τις προτάσεις αντιπολίτευσης πιο σοβαρά και να μην προσπαθούν να μας απαξιώσουν κάθε φορά που λέμε κάτι;»

Ο εκλογικός στόχος του ΠΑΣΟΚ

Περνώντας στην πολιτική επικαιρότητα, ρωτήθηκε ποιος είναι ο πήχης του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές, με τον κ. Γερουλάνο να τονίζει ότι «τα κόμματα τα οποία δεν είναι κόμματα διαμαρτυρίας, οφείλουν να έχουν πάντα στόχο τη νίκη».

«Είναι κόμματα τα οποία θέλουν να δουν το πρόγραμμά τους να γίνεται πράξη και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με μία νίκη» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ ερωτηθείς εάν αυτός ο στόχος είναι για το ΠΑΣΟΚ ρεαλιστικός με βάση τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, επισήμανε: «Όλες οι εκλογές των τελευταίων ετών κρίνονται πραγματικά από το κατά πόσο ένα κόμμα καταφέρει να κινητοποιήσει κόσμο που επιλέγει την αποχή. Δεν είναι τόσο πολύ η μετακίνηση από το ένα κόμμα σε ένα άλλο. Είναι αυτό που λέω, και παρά τη μεγάλη αύξηση των κομμάτων, δεν βλέπω πολλά από αυτά, να μιλούν στον κόσμο που μέχρι χθες καθόταν στον καναπέ. Υπάρχουν εξαιρέσεις, προφανώς, αλλά το μεγάλο σώμα, το οποίο δεν πάει να ψηφίσει, παραμένει ακόμα να κρίνει τα κόμματα, τα οποία βλέπει. Μέσα σε αυτά και το ΠΑΣΟΚ».

Τι είπε για τη δημοσκόπηση της MARC

Σχολιάζοντας ένα από τα ευρήματα της δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1 που δείχνει ότι αυτοί που δεν ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές, κινητοποιούνται περισσότερο από τους φορείς της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, με τα παλαιά κόμματα να έχουν μικρότερη επιρροή σε αυτή τη μερίδα των ψηφοφόρων, είπε: «Στην κοινωνία, την εικόνα για την κ. Καρυστιανού τη βλέπω. Την εικόνα για τον κ. Τσίπρα ακόμα δεν την έχω δει. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει και μπορεί να μην έχω την πλήρη εικόνα, αλλά την κ. Καρυστιανού, τη βρίσκω ως μία δύναμη κινητοποίησης από τον καναπέ».

Ερωτηθείς εάν βλέπει «αντισυστημική στήριξη» στο κόμμα της κ. Καρυστιανού, σχολίασε: «Δεν θα έλεγα τόσο πολύ αντισυστημική, όσο θα έλεγα μιας πολύ συγκεκριμένης ατζέντας τιμωρίας ανθρώπων, οι οποίοι συνέβαλαν στο δράμα το οποίο έζησε εκείνη και σε άλλα δράματα, τα οποία ζούμε καθημερινά. Η έννοια της ατιμωρησίας στο πολιτικό σύστημα είναι κάτι το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη εδώ και πάρα πολύ καιρό και απαξιώνει και την πολιτική εδώ και πάρα πολύ καιρό, και είναι κάτι για το οποίο άνθρωποι σαν και εμένα, αλλά όχι μόνο, έχουν μιλήσει για το πώς αυτό πρέπει να αλλάξει. Και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ προς αυτή την κατεύθυνση είναι επίσης καθαρές».

«Αυτό το βλέπω. Βλέπω κάποιους ανθρώπους που θέλουν να εκφράσουν μια δυσφορία με το πολιτικό σύστημα, όχι όμως απλά μόνο ως διαμαρτυρία αλλά και ως καταλύτη, ώστε κάτι να αλλάξει. Τέτοιους ανθρώπους συναντώ. Γι’ αυτό λέω ότι είναι άνθρωποι που μπορεί να σηκωθούν από τον καναπέ. Βλέπω ένα στόχο δηλαδή. Βλέπω κάτι που τους κινητοποιεί. Κατά τα άλλα, βλέπω ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου να έχει φύγει από την ανοχή προς τον κ. Μητσοτάκη και να οδεύει προς μια ανάγκη πολιτικής αλλαγής, οι οποίοι όμως ακόμα δεν έχουν εκφραστεί για το από πού την περιμένουν» πρόσθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.