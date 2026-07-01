ΠΑΣΟΚ: «Ταμείο Ανάκαμψης – “Ελλάδα 2.0”: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία – Η σύγκριση που εκθέτει την κυβέρνηση» – Τα έργα που έμειναν εκτός

Τη θέση ότι το Ταμείο Ανάκαμψης «από πολύ μεγάλη ευκαιρία έχει καταλήξει σε πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία» εξέφρασαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στη Χαριλάου Τρικούπη ενόψει της συζήτησης, όπως είπαν, την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στη Βουλή, της επίκαιρης επερώτησης που έχει καταθέσει η ΚΟ του κόμματος αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ανέφεραν ότι η συνολική συγκριτική μελέτη στην οποία προχώρησαν έχει βασιστεί λέξη προς λέξη στα ίδια τα κείμενα της κυβέρνησης επί των έργων και των στόχων που εξαρχής έθεσε, και την καλούν να δώσει απαντήσεις με διαφάνεια και λογοδοσία σχετικά με τις εκπτώσεις στους αρχικούς στόχους ή τις απεντάξεις.

Στη συνέντευξη Τύπου με θέμα «Ταμείο Ανάκαμψης – “Ελλάδα 2.0”: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία – Η σύγκριση που εκθέτει την κυβέρνηση», ο υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών-Ταμείου Ανάκαμψης του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, ο γραμματέας του Τομέα Οικονομικών, Γιώργος Παλαιοδήμος και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξαν ότι τα αποτελέσματα του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» φανερώνουν παράλληλα την «ανικανότητα» της κυβέρνησης και την «αποτυχία» της στον στόχο που είχε θέσει για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας.

Τσουκαλάς: «Πραγματικό τεκμήριο ανικανότητας για το δήθεν επιτελικό κράτος – Ο κ. Μητσοτάκης κέρδισε το χρυσό βατόμουρο»

Ο κ. Τσουκαλάς μίλησε για «πραγματικό τεκμήριο ανικανότητας για το δήθεν επιτελικό κράτος», σχολιάζοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης κέρδισε το χρυσό βατόμουρο της ανικανότητας και της αποτυχίας». Είπε ότι «το “Ελλάδα 2.0” θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη ευκαιρία αναπτυξιακά ώστε να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, να αντιμετωπίσουμε ελλείψεις σε καίριες δημόσιες υποδομές και να στηρίξουμε την στεγαστική πολιτική». Αντί αυτών, όμως, σημείωσε πως υπήρξε «πρωτοφανής έλλειψη πρόνοιας και σχεδιασμού για σημαντικούς κοινωνικούς τομείς», όπως στο ζήτημα της λειψυδρίας. Τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει δουλειά εμπεριστατωμένη, διαφάνειας και λογοδοσίας, ερεύνησε και αποκάλυψε τρεις φορές το σύνολο των μέτρων για τα οποία η κυβέρνηση έχει ζητήσει τροποποίηση ή απένταξη αλλά τα έκρυψε από τη δημόσια σφαίρα». Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει ποτέ για αυτά και πρόσθεσε πως «τώρα που ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης η αξιολόγηση του “Ελλάδα 2.0” απαιτεί την προσεκτική σύγκριση των αρχικών στόχων από το αρχικό κείμενο με το τελικό αποτέλεσμα», ενώ σχολίασε πως «η κυβέρνηση ουδόλως επιθυμεί τον διάλογο, γιατί δεν θέλει να θυμηθούμε τι είχε δεσμευτεί».

Παλαιοδήμος: «Μακροοικονομική αποτυχία του «Ελλάδα 2.0»

Ο κ. Παλαιοδήμος έκανε λόγο για «μακροοικονομική αποτυχία» του «Ελλάδα 2.0», που, όπως είπε, «αποτελεί την αποτύπωση μιας ιστορικής ευκαιρίας για τον δομικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, που μετατρέπεται σε μια εθνική διαχειριστική αποτυχία με περιορισμένες μακροοικονομικές επιδράσεις». «Το διακύβευμα από ένα τέτοιο σχέδιο δεν είναι μόνο πόσα χρήματα θα εισρεύσουν στην οικονομία αλλά και το αν αυτά αξιοποιήθηκαν και αξιοποιούνται παραγωγικά σε τομείς αιχμής», υπογράμμισε. Στάθηκε ιδιαίτερα σε τρία σημεία. Ειδικότερα, ανέφερε πως «όταν ένα πακέτο 36 δισ. καταλήγει μεσοπρόθεσμα σε τόσο φτωχά αποτέλεσμα σημαίνει ότι η στρατηγική διαχείριση είχε εξαρχής ένα βραχυχρόνιο ορίζοντα, ενώ η στόχευση δεν έχει εξυπηρετήσει την αλλαγή του παραγωγικού προτύπου αφού αναμένεται να επανέλθουμε σε παραπλήσια επίπεδα ανάπτυξης που επιτυγχάνονταν και προηγούμενα». Μίλησε, δεύτερον, για «χρηματοδοτικό αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας» από τους πόρους του Ταμείου και, τρίτον, για «θεσμική και επιχειρησιακή προχειρότητα του πακέτου».

Γερουλάνος: «Το ερώτημα δεν είναι πόσα ξόδεψαν, αλλά πώς τα ξόδεψαν και σε ποιον τα έδωσαν»

Ο κ. Γερουλάνος, αφού σημείωσε ότι η δουλειά για τη συγκριτική μελέτη έγινε «μέσα σε ένα απίστευτο κλίμα αδιαφάνειας από τη μεριά της κυβέρνησης» και το ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε να κάνει εργασία «ντεντέκτιβ», τόνισε ότι από τα ίδια τα λόγια της κυβέρνησης προκύπτουν διαφορές μεταξύ του σχεδιασμού και της υλοποίησης. Τόνισε ότι η σύγκριση εγείρει ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, είπε πως «το πρώτο που διαφαίνεται είναι ότι από την πρώτη στιγμή ο σχεδιασμός ήταν ελλειμματικός και κακός» και «λόγω του κακού σχεδιασμού τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά προβληματικά».

Σχολίασε ότι προφανώς όταν έχει μία κυβέρνηση τόσα δισ. να διαχειριστεί θα γίνει ένα έργο, όμως μόνο το 1/3 εκείνων που υποσχέθηκαν υλοποιείται με τον τρόπο που τα υποσχέθηκαν. «Σε κάθε περίπτωση, απέτυχαν στον στόχο τους, που ήταν η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου», επεσήμανε. Υπογράμμισε, δε, ότι «το ερώτημα δεν είναι πόσα ξόδεψαν, αλλά πώς τα ξόδεψαν, σε ποιον τα έδωσαν, πώς τα έδωσαν και τι κέρδισε η Ελλάδα και οι πολίτες της από αυτά».

Έργα που απεντάχθηκαν

Παρουσιάζοντας βασικά στοιχεία της μελέτης του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γερουλάνος υποστήριξε ότι το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» έγινε από λίγους για λίγους, βιαστικά, χωρίς εθνικό σχέδιο, χωρίς περιφερειακή συμμετοχή, χωρίς ουσιαστική δημόσια διαβούλευση. Σημείωσε ότι κάθε μία από τις τέσσερις αναθεωρήσεις ήταν προς το χειρότερο και πως κοντά στους στόχους έπεσε περίπου το 1/3 των στόχων, ενώ εκτός αρχικού στόχου ήταν τα 2/3 των έργων, «στα οποία η κυβέρνηση έκανε εκπτώσεις χωρίς ποτέ να εξηγήσει τους λόγους είτε των τροποποιήσεων είτε των απεντάξεων». Αναφέρθηκε σε παραδείγματα έργων που απεντάχθηκαν: Έργα ύδρευσης, περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας, υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών, μονάδες παιδικής μέριμνας εντός μεγάλων επιχειρήσεων, σιδηροδρομικό δίκτυο, έρευνα και καινοτομία. Επίσης, αναφέρθηκε σε παραδείγματα έργων που προχώρησαν «με πολύ σοβαρές εκπτώσεις»: Εθνικό αρδευτικό δίκτυο, εναέρια μέσα για τη διαχείριση κρίσεων, ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, προσωπικός ιατρός, κοινωνική ένταξη, ψηφιακός μετασχηματισμός φορολογικών και τελωνειακών αρχών, Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), αποθήκευση ενέργειας, οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα.

Συμπερασματικά, τόνισε ότι «χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, η μεγάλη πλειοψηφία των έργων θα γίνει με έκπτωση, αρκετά έργα δεν θα γίνουν καθόλου, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου αναβάλλεται» και επεσήμανε πως «όλο αυτό σημαίνει αναποτελεσματικότητα». «Το Ταμείο Ανάκαμψης έδειξε την ανικανότητα, την αδιαφάνεια και αναξιοκρατία της κυβέρνησης στην παραγωγή των έργων», σχολίασε.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ο κ. Γερουλάνος, είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι αυτό που ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ αυτήν τη στιγμή είναι να κάνει τις σωστές ερωτήσεις στην κυβέρνηση και προανήγγειλε ότι την Παρασκευή, στη Βουλή, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα ζητήσει λογοδοσία από την κυβέρνηση για το «τι έχει γίνει και γιατί» σε σχέση με τις εκπτώσεις από τους αρχικούς στόχους ή απεντάξεις έργων. Στο ερώτημα εάν το ΠΑΣΟΚ θέτει θέμα «σκοπιμότητας και διαφθοράς» ή «απλά ανικανότητας» της κυβέρνησης, ο κ. Γερουλάνος απάντησε: «Εμείς, αυτήν την ώρα, βλέπουμε ανικανότητα στο να γίνουν τα έργα με βάση τους στόχους που η ίδια έβαλε, από εκεί και πέρα όλοι θα αναρωτηθούμε αυτά που δεν έγιναν γιατί δεν έγιναν».

«Παράλληλα με την ανικανότητα είναι και το θέμα της κοινωνικής μεροληψίας, ήδη, στον αρχικό σχεδιασμό των έργων», υπογράμμισε ο κ. Τσουκαλάς, προσθέτοντας ως προς το ερώτημα της «διαφθοράς» ότι αυτό είναι κάτι που θα προκύψει και από τις απαντήσεις της κυβέρνησης, «γιατί όταν υπάρχει ένα καθεστώς αδιαφάνειας δεν μπορείς να ελέγξεις τις ροές». «Επειδή μιλάμε πάντα με στοιχεία, γι’ αυτό και μένουμε αυτήν τη στιγμή στο ζήτημα της ανικανότητας και της χαμένης ευκαιρίας», σημείωσε.

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