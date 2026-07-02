Κως: Εντοπίστηκαν 54 μετανάστες έπειτα από προσάραξη ιστιοφόρου στον Λιμνιώνα

Οι λιμενικές και αστυνομικές αρχές της Κω εντόπισαν και διέσωσαν 54 μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά, έπειτα από προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους σε αβαθή ύδατα στον λιμένα Λιμνιώνα της Κω.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στον εντοπισμό και τη διάσωση 54 μεταναστών προχώρησαν οι λιμενικές και αστυνομικές αρχές στην Κω, έπειτα από προσάραξη ιστιοφόρου στον Λιμνιώνα.
  • Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία εντόπισαν το ιστιοφόρο προσαραγμένο σε αβαθή ύδατα.
  • Όλοι οι μετανάστες βρέθηκαν καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Κω.

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Στον εντοπισμό και τη διάσωση 54 μεταναστών προχώρησαν οι λιμενικές και αστυνομικές αρχές στην Κω, έπειτα από περιστατικό με ιστιοφόρο σκάφος που βρέθηκε σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή δυτικά-νοτιοδυτικά του νησιού.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, τις βραδινές ώρες της Τετάρτης το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) ενημέρωσε τις Λιμενικές Αρχές Κω, Καλύμνου και Λέρου για την ύπαρξη ιστιοφόρου σκάφους με δεκάδες μετανάστες, το οποίο βρισκόταν σε δυσχερή θέση.

‘Αμεσα κινητοποιήθηκαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία εντόπισαν το ιστιοφόρο προσαραγμένο σε αβαθή ύδατα εντός του λιμένα Λιμνιώνα Κω, ενώ οι επιβαίνοντές του είχαν ήδη αποβιβαστεί με ασφάλεια στην ξηρά.

Στελέχη του Λιμενικού επιβιβάστηκαν στο σκάφος και προχώρησαν στην αποκόλλησή του, ενώ στη συνέχεια αυτό οδηγήθηκε με ίδια μέσα, υπό τη συνοδεία των περιπολικών, στο λιμάνι του Μαστιχαρίου, όπου κατασχέθηκε.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια χερσαίων ερευνών από στελέχη του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, εντοπίστηκαν συνολικά 54 μετανάστες στην ευρύτερη περιοχή, όλοι καλά στην υγεία τους. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Κω, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Κω.

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