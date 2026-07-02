Αιτωλοακαρνανία: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο δεύτερος άνδρας – Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση

Ολοκληρώθηκε στην Αιτωλοακαρνανία η πολύωρη επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο ανδρών από δύσβατο σημείο στο φαράγγι Τρύφου, στη Βόνιτσα. Ένας άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού δεύτερου άνδρα από το φαράγγι Τρύφου στην Αιτωλοακαρνανία, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. – Νωρίτερα, είχε ανασυρθεί εν ζωή ένας άλλος άνδρας από το ίδιο δύσβατο σημείο, έπειτα από πολύωρη επιχείρηση των πυροσβεστών. – Η επιχείρηση ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης (1/7) και κινητοποίησε 25 πυροσβέστες με ειδικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων μονάδων ορειβατικής διάσωσης και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού του άνδρα από δύσβατο σημείο μέσα στο φαράγγι Τρύφου, στην Βόνιτσα της Αιτωλοακαρνανίας.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τους πυροσβέστες, έπειτα από πολύωρη επιχείρηση στο φαράγγι. Νωρίτερα είχε ανασυρθεί εν ζωή ένας άλλος άνδρας, 42 ετών, από το ίδιο σημείο.

Όλα ξεκίνησαν τον βράδυ της Τετάρτης (1/7), όταν το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τον εντοπισμό ενός άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς και για τον απεγκλωβισμό ενός άλλου άνδρα, από δύσβατο σημείο μέσα στο φαράγγι Τρύφου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών της 6ης Ε.Μ.Α.Κ., οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας Διάσωσης της 5ης και της 6ης Ε.Μ.Α.Κ., μια ομάδα της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» του συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Έπειτα από πολύωρη επιχείρηση οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν σήμερα το πρωί από δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, έναν άνδρα εν ζωή.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και σήμερα το μεσημέρι, όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο δεύτερος άνδρας. Οι πυροσβέστες αφού τον ανέσυραν, τον μετέφεραν σε προσιτό σημείο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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