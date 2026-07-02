Αιτωλοακαρνανία: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο δεύτερος άνδρας – Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού του άνδρα από δύσβατο σημείο μέσα στο φαράγγι Τρύφου, στην Βόνιτσα της Αιτωλοακαρνανίας.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τους πυροσβέστες, έπειτα από πολύωρη επιχείρηση στο φαράγγι. Νωρίτερα είχε ανασυρθεί εν ζωή ένας άλλος άνδρας, 42 ετών, από το ίδιο σημείο.

Όλα ξεκίνησαν τον βράδυ της Τετάρτης (1/7), όταν το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τον εντοπισμό ενός άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς και για τον απεγκλωβισμό ενός άλλου άνδρα, από δύσβατο σημείο μέσα στο φαράγγι Τρύφου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών της 6ης Ε.Μ.Α.Κ., οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας Διάσωσης της 5ης και της 6ης Ε.Μ.Α.Κ., μια ομάδα της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» του συστήματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Έπειτα από πολύωρη επιχείρηση οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν σήμερα το πρωί από δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, έναν άνδρα εν ζωή.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και σήμερα το μεσημέρι, όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο δεύτερος άνδρας. Οι πυροσβέστες αφού τον ανέσυραν, τον μετέφεραν σε προσιτό σημείο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.